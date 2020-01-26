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Самый толстый боксер не продержался и два раунда: видео нокаута

26 января, 16:19

Для проигравшего этот бой был дебютным на профессиональном ринге

Самого толстого боксера нокаутировали во втором раунде Видео: Twitter

Занимательный бой прошел в рамках боксерского вечера в Миннеаполисе, США. Участниками поединка стали два малоизвестных, но зато довольно заметные боксеры Колин Сангстер и Эндрю Кейс-Аллен. Примечательно, что Сангстер проводил всего второй бой в профи, в то время как для Кейс-Аллена это и вовсе был дебют.

Тем не менее, к такому "ответственному" поединку Эндрю подошел в ужасной физической форме, более подходящей для соревнований по сумо. На момент боя его вес составлял 412 фунтов (186,8 кг) чему мог бы позавидовать даже Энди Руис. Отметим, что и его соперник не выделялся аполлоновскими формами.

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Бой продлился всего два раунда, но за это время оба боксера успели побывать на канвасе. Сначала Кейс-Аллен хуком с левой отправил Сангстера в нокдаун. Тот достаточно быстро пришел в себя и на последних секундах раунда ответил сопернику тем же, но уже с правой. Кейс-Аллен рухнул на настил ринга под звук гонга и уже не поднялся.

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Ранее мы писали о брутальном нокауте от бразильского бойца в первом бою в UFC. Поединок двух дебютантов UFC завершился нокаутом в первом раунде.

Также сегодня ночью в Нью-Йорке состоялся боксерский вечер, главным поединком которого стал бой между украинцем Иваном Редкачом и американцем Дэнни Гарсией. Украинец проиграл бой и упустил шанс стать официальным претендентом на чемпионский пояс WBC в полусреднем весе. Полная запись боя Редкач – Гарсия есть на нашем сайте.

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Источник: Сегодня|Спорт

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