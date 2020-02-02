Самый желанный соперник Ломаченко едва не придушил жену на глазах у толпы: смотрите скандальное видео

Чемпион мира WBA Джервонта Дэвис шокировал людей на баскетбольном матче, а потом оправдывался

Джервонта Дэвис жестоко обошелся с женой/Фото Daily Star Post

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Один из потенциальных соперников украинца Василия Ломаченко, чемпион мира в легком весе по версии WBA Regular Джервонта Дэвис очень грубо обошелся со своей женой на глазах у нескольких тысяч зрителей. Во время благотворительного баскетбольного матча в Майами чем-то разъяренный боксер так схватил девушку за шиворот куртки, что казалось он держит ее за горло. И буквально выволок из зала на глазах шокированных людей.

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"Я никогда не бил ее. Да, я был агрессивен и сказал ей выйти, но она мать моих детей, я никогда не делал ей больно", – пытался оправдаться в социальных сетях Дэвис, который в сентябре 2018-го был арестован за уличную драку.

Ранее мы сообщали, что менеджер Ломаченко предупредил Джервонту Дэвиса: "Здесь только один король дивизиона". Эгис Климас начинает подогревать интерес вокруг возможного боя украинца против американского "Танка".

"Здесь только один король дивизиона. Джервонта "Пустой танк" Дэвис все еще победитель? Ты боксировал со старым и неполноценным Гамбоа, и ты все еще веришь, что победишь Лома?", – написал Климас в Instagram.

А сам украинец назвал Дэвиса по прозвищу "Танк" самым желанным соперником. "Когда человек, который боксирует на категорию выше, хочет драться с человеком, который дерется на категорию ниже, это не по-пацански, наверное. Сейчас он перешел в другую весовую категорию и все в равных условиях", – заявил Лома.

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