Самый жесткий бой года: 10 нокдаунов за пять раундов
Польские боксеры устроили настоящую рубку на ринге
Забавный боксерский поединок состоялся в Польше. Два местных среднетяжа Роберт Таларек и Патрик Шиманский провели поединок с десятью нокдаунами за пять раундов.
В первом раунде четыре раза побывал в нокдауне Таларек, один раз – Шиманский. В третьем и четвертом раундах Таларек по два раза отправлял соперника на настил. В пятом раунде Роберту вновь удалось отправить Шиманского в нокдаун. После чего рефери остановил бой, зафиксировав победу Таларека.
После поединка 25-летний Патрик Шиманский объявил о завершении боксерской карьеры. В ринге он провел 21 бой – 19 побед (10 нокаутом) и 2 поражения.
На счету 35-летнего Роберта Таларека 39 боев – 24 победы (16 нокаутом), 13 поражений и 2 ничьи.
Кстати, в Польше российского боксера поставили на колени: видео нокаута Чудинова.
Как сообщалось ранее, 25 мая в США Александр Усик проведет первый бой в новой для себя весовой категории – против Карлоса Такама. Вероятность победы украинца оценили в 80 процентов.
При этом Александр рассказал о своем весе перед боем с Такамом: "Во мне пока 97-98 килограммов. Но ем я все, что захочу. Если увижу что-нибудь сладенькое, я могу себе это позволить".
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