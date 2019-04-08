Самый жесткий бой года: 10 нокдаунов за пять раундов

Польские боксеры устроили настоящую рубку на ринге

Шиманский и Таларек провели зрелищный бой. Фото: Twitter

Самый жесткий бой года: 10 нокдаунов за пять раундов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/b10/fd3/5cab10fd3ea4a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/b10/fd3/5cab10fd3ea4a.jpg 2019-04-08T12:14:42+03:00 Бокс Польские боксеры устроили настоящую рубку на ринге

Забавный боксерский поединок состоялся в Польше. Два местных среднетяжа Роберт Таларек и Патрик Шиманский провели поединок с десятью нокдаунами за пять раундов.

В первом раунде четыре раза побывал в нокдауне Таларек, один раз – Шиманский. В третьем и четвертом раундах Таларек по два раза отправлял соперника на настил. В пятом раунде Роберту вновь удалось отправить Шиманского в нокдаун. После чего рефери остановил бой, зафиксировав победу Таларека.

После поединка 25-летний Патрик Шиманский объявил о завершении боксерской карьеры. В ринге он провел 21 бой – 19 побед (10 нокаутом) и 2 поражения.

На счету 35-летнего Роберта Таларека 39 боев – 24 победы (16 нокаутом), 13 поражений и 2 ничьи.

Кстати, в Польше российского боксера поставили на колени: видео нокаута Чудинова.

Как сообщалось ранее, 25 мая в США Александр Усик проведет первый бой в новой для себя весовой категории – против Карлоса Такама. Вероятность победы украинца оценили в 80 процентов.

При этом Александр рассказал о своем весе перед боем с Такамом: "Во мне пока 97-98 килограммов. Но ем я все, что захочу. Если увижу что-нибудь сладенькое, я могу себе это позволить".

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