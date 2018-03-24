Сауль Альварес отстранен, но бой 5 мая против Головкина не отменен

Атлетическая комиссия штата Невада отстранила мексиканского боксера Сауля Альвареса из-за положительных допинг-пробам. Сообщается, что это отстранение временное. Напомним, что в мае Альварес должен провести бой-реванш с Геннадием Головкиным из Казахстана.

"Господин Альварес временно отстранен Комиссией из-за того, что в его пробах, взятых 17 и 20 февраля, обнаружено запрещенное вещество кленбутерол. Заседание комиссии по делу Альвареса назначено на 10 апреля", – сообщил исполнительный директор Комиссии Боб Беннетт. По его словам, по итогам этих слушаний будет принято решение о том, продлевать ли отстранение боксера. Бой Головкин – Альварес, назначенный на 5 мая, пока не отменен.

Ранее сообщалось, что кленбутерол попал в организм боксера после употребления им в пищу зараженного мяса, от чего в последние годы пострадали десятки спортсменов в Мексике. В свою очередь, Геннадий Головкин назвал Альвареса жуликом, заявив, что тот принимал допинг сознательно.

Первый поединок между Головкиным и Альваресом, прошедший в середине сентября 2017 года, завершился вничью. Итоги боя вызвали полемику в среде болельщиков и специалистов. Бой-реванш должен состояться 5 мая в Лас-Вегасе. На кону будут титулы чемпионов мира в среднем весе по версиям WBA Super, IBF, WBC и WBO.

Ранее Головкин заявил, что хотел бы заменить Альвареса на Билли Джо Сондерса (26-0, 12 КО), который владеет поясом WBO – единственным, которого не хватает Головкину, чтобы стать абсолютным чемпионом дивизиона. 14 апреля Сондерс проведет защиту титула в поединке с Мартином Мюрреем (36-4-1, 17 КО).