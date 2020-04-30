"Сбить Сашу с ног нереально, он растаскает Чисору на ногах": прогноз на бой Усика от известного коуча

Бывший тренер Дениса Беринчика и наставник чемпиона Европы WBO Олега Малиновского Станислав Григорук поделился своим мнением о поединке супертяжей Александра Усика и Дерека Чисоры. А ранее мы сообщали, что британский боксер предостерег Усика насчет Чисоры.

"Все просто – Саша его растаскает на ногах. До первой половины боя будет напряжение, потом оно спадет, ведь то количество ударов, которое наносят Чисора и Усик – несоизмеримо. Вы, специалисты, просто сядьте и посчитайте динамику нанесения ударов. В бою с Гассиевым, Усик нанес 1094 удара, если не ошибаюсь. В бою Уайлдер – Фьюри за раунд было нанесено максимум 44 удара, а Саша в тренировочном процессе выкидывает за 100 ударов. Они это дело контролируют. То количество ударов, которое он будет наносить в супертяжелом весе, за счет накопительного эффекта, будет приносить результат", – говорит Григорук time_boxing_ua.



Станислав Григорук

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Также тренер заверяет, что бывший абсолютный чемпион крузервейта Усик очень хорошо держит удар.

"Возможно, Чисора сможет пару раз зацепить Александра, но я, будучи много раз в его лагере, могу вам сказать откровенно: сбить Сашу с ног практически нереально. Я видел, как даже чистые удары проходили, а он – не шелохнулся. Он очень хорошо держит удар. Чисора своим правым боковым не удивит Усика. Мало того, я думаю, что они под эту руку будут работать, будут закручивать. Не верю, что Чисора сможет зацепиться", – сказал Григорук.

Смотрите, как Усик тренируется с гирей

Усик тренировка с гирей Видео: Instagram

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