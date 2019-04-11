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Сборную Украины по боксу к Олимпиаде будет готовить тренер, обставивший нас на ЧМ

Сегодня, 16:28

До этого Леонид Лоивский выиграл Исламские игры с Азербайджаном

Новый коуч сборной Украины Леонид Лоивский
Новый коуч сборной Украины Леонид Лоивский. Фото: Федерация бокса Украины

Новым главным тренером сборной Украины по боксу стал 58-летний Леонид Лоивский. Федерация бокса Украины подала его кандидатуру, а в министерстве молодежи и спорта утвердили ее. На этой должности Лоивский сменит Дмитрия Сосновского, который покинул пост тренера сборной Украины после 14 лет работы.

До нашей сборной Леонид Лоивский тренировал сборную Азербайджана. Вместе с ней он добился четвертого общекомандного места на чемпионате мира в Гамбурге в 2017 году, кстати, опередив сборную Украины, которая была там пятой. Также с Азербайджаном Лоивский выиграл Исламские игры-2017.

До Азербайджана Лоивский возглавлял команду "Украинские атаманы", которая под его руководством сумела добиться в Харькове знаковой победы над самой сильной сборной планеты – Кубой.

"Перед нами сложные два предолимпийские года и мы должны объединить усилия для подготовки чемпионского состава, который будет способен показать как можно более высокие результаты на олимпийских квалификационных стартах", – очертил свои задачи в украинской сборной Лоивский. 

Как сообщалось ранее, взвешивание Василия Ломаченко и Энтони Кроллы перенесли из-за похоронНакануне поединка на арене состоится поминальная служба по рэперу Nipsey Hussle.

Также Ломаченко рассказал о планах после боя с Кроллой. "Хочу объединить все титулы", – заявил украинец.


Бой Ломаченко – Кролла

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Тег бокс, сборная Украины по боксу

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Сегодня|Спорт

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