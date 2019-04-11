Сборную Украины по боксу к Олимпиаде будет готовить тренер, обставивший нас на ЧМ
До этого Леонид Лоивский выиграл Исламские игры с Азербайджаном
Новым главным тренером сборной Украины по боксу стал 58-летний Леонид Лоивский. Федерация бокса Украины подала его кандидатуру, а в министерстве молодежи и спорта утвердили ее. На этой должности Лоивский сменит Дмитрия Сосновского, который покинул пост тренера сборной Украины после 14 лет работы.
До нашей сборной Леонид Лоивский тренировал сборную Азербайджана. Вместе с ней он добился четвертого общекомандного места на чемпионате мира в Гамбурге в 2017 году, кстати, опередив сборную Украины, которая была там пятой. Также с Азербайджаном Лоивский выиграл Исламские игры-2017.
До Азербайджана Лоивский возглавлял команду "Украинские атаманы", которая под его руководством сумела добиться в Харькове знаковой победы над самой сильной сборной планеты – Кубой.
"Перед нами сложные два предолимпийские года и мы должны объединить усилия для подготовки чемпионского состава, который будет способен показать как можно более высокие результаты на олимпийских квалификационных стартах", – очертил свои задачи в украинской сборной Лоивский.
Как сообщалось ранее, взвешивание Василия Ломаченко и Энтони Кроллы перенесли из-за похорон. Накануне поединка на арене состоится поминальная служба по рэперу Nipsey Hussle.
Также Ломаченко рассказал о планах после боя с Кроллой. "Хочу объединить все титулы", – заявил украинец.
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