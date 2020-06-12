Сегодня гигант Вах будет бить американского "вора в законе": анонс вечера бокса в Польше

Наши соседи поляки проводят первый в эпоху коронавируса боксерский турнир, на ринг выйдут Мариуш Вах и Кевин Джонсон

В пятницу пройдут два вечера профи-бокса. Про турнир в Берлине 12 июня мы уже рассказывали, а второй состоится еще ближе к украинской границе – в польском поселке Конары. Там в главном бою на ринг выйдут боксеры, которые в свое время засветились в титульных поединках. Это пока не суперфайт, но уже событие заметное – бой супертяжеловесов Мариуша Ваха и Кевина Джонсона. На кону будет стоять титул интернационального чемпиона Польши.

40-летний поляк Мариуш Вах по прозвищу "Викинг" имеет неординарные антропометрические данные: его рост составляет 202 сантиметра, размах рук – 208. На профи-ринге он провел 41 бой, одержал 35 побед и потерпел 6 поражений. Свое первое поражение поляк потерпел в 2012 году, когда проиграл в чемпионском поединке Владимиру Кличко. Спустя три года уступил Поветкину в битве за пояс WBC Silver, в 2017-19 годах вошел в серию из трех подряд поражений, затем одержал две проходные победы и снова проиграл – Диллиану Уайту.

40-летний американец Кевин Джонсон провел 51 бой на профессиональном ринге: 34 победы, 16 поражений и 1 ничья. Он тоже был перспективным и непобежденным, пока не встретился с Кличко, только уже старшим. В 2009 году Кевин уступил Виталию в бою за титул WBC. В последние годы боксирует много, и почти всегда проигрывает. В десяти последних боях потерпел 8 поражений, причем в октябре 2019 года дважды выходил на ринг с разницей в неделю. Похоже, Кевин решил просто устроить гастроли по миру с подзаработать, выступая в качестве "мешка" с именем. Недавно дрался с украинским проспектом Александром Захожим и проиграл.

Прогноз на бой Вах – Джонсон

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Букмекеры считают, что вероятность завоевания титула чемпиона Польши американским боксером крайне мала. Коэффициент на победу Мариуша – всего 1.03, а на победу Кевина – 10, на ничью – 29. Вероятность результата аналитиками подсчитана такая: победа Ваха 88 процентов, ничья 3 процента, победа Джонсона 9 процентов.

Список боев андеркарта вечера бокса 12 июня в Польше:

Ева Пиатковска (Польша) – Карина Капинска (Польша)

женский бой в полусреднем весе, котировки: 1.02 – 31 – 11

Сергей Хук (Украина) – Томаш Пиатковски (Польша)

легкий вес

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Максим Хардзейка (Польша) – Себастьян Скшипчински (Польша)

средний вес, котировки: 1.05 – 27 – 8.50

Хуберт Бенковски (Польша) – Мацей Вазны (Польша)

первый средний вес, котировки: 1.10 — 27 — 6.50

Максим Вислаух (Беларусь, дебют) – Кшиштоф Роговски (Польша

легкий вес

Себастьян Рембецки (Польша) – Радослав Чойновски (Польша)

полутяжелый вес

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Якуб Ласковски (Польша) – Марцин Фицнер (Польша)

полусредний вес

Все подробности в спецтеме Бои в этот уикенд

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