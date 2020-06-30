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Сегодня исполнилось 54 года Майку Тайсону. ТОП-10 нокаутов в карьере "Железного Майка"

30 июня, 19:34

Александр Трикиша Александр Трикиша

Сегодняшний именинник был лучшим боксером в мире, успел отсидеть срок и теперь готовится снова вернуться на ринг

30 июня празднует день рождения легендарный американский боксер Майк Тайсон. Сегодня одному из лучших боксеров в истории исполняется 54 года. Боксерская слава пришла к Майку в раннем возрасте. Уже в 20 лет он стал чемпионом мира в супертяжелом весе, что до сих пор рекорд, а спустя год он установил еще одно достижение – завоевал звание абсолютного чемпиона в хэвивейте. Недавно исполнилось 15 лет, как Майк Тайсон провел последний бой в карьере. И проиграл.

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Однако справиться с обрушившейся на него славой Тайсон не сумел. После смерти его тренера и фактически второго отца Каса Д’Амато Майк начал злоупотреблять алкоголем и забросил тренировки, что стало началом заката его карьеры. А в феврале 1992 года боксер был осужден на шесть лет за изнасилование, но отсидел в тюрьме только три года.

Майк провел на профессиональном ринге 56 боев. 50 поединков американец выиграл, 44 из них – досрочно, что является одним из лучших показателей в боксе. Также Майк потерпел шесть поражений, пять из них – нокаутом. В карьере Тайсона было много боев, но самым знаменитым, наверное, можно назвать его бой с Эвандером Холифилдом. В этой встрече Майк Тайсон откусил сопернику кусочек уха, что в итоге прославило Тайсона на весь мир даже среди тех, кто не интересуется боксом.

Смотрите лучшие нокауты в карьере Майка Тайсона по версии ESPN:

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Недавно мы писали, что 18 лет назад в самом кассовом бою в истории бокса британец Льюис побил "Железного" Тайсона. После того поединка Леннокс бился только с Виталием Кличко, после чего ушел на пенсию.

Сейчас Майк Тайсон регулярно тренируется и готовится вернуться на ринг. Боксер завел аккаунт в Instagram, где хвастается перед фанатами своей отличной формой, по скорости он может составить конкуренцию многим действующим бойцам. Мы уже писали, что Майк Тайсон отказался от 20 миллионов долларов за бой с "Убийцей": названа причина. Знаменитый американец в свои 53 года не рискнул драться с бразильцем, который на 10 лет моложе.

Смотрите, как тренируется Майк Тайсон:

Майк Тайсон – удары Видео: Instagram

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бокс боксер Майк Тайсон

Источник: Сегодня|Спорт

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