Сегодня в Киеве – первый вечер бокса после карантина: где смотреть бои

Вечером в среду, 1 июля, в Киеве пройдет большой вечер бокса, который будет разделен на два шоу. Сперва пройдут шесть боев Лиги женского бокса, а затем пять боев мужчин:

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Арам Фаниян – Надзир Бакшиев

Станислав Скороход – Владислав Танцюра

Андрей Исаков – Вадим Костючек

Игорь Шевадзуцкий – Игорь Пилипенко

Богдан Штонда – Игорь Катруха

ТОП-3 боя 1 июля в Киеве

ШЕВАДЗУЦКИЙ – ПИЛИПЕНКО

Талантливый украинский супертяжеловес Игорь Шевадзуцкий (3-0, 3 КО) в первом поединке после карантина сразится с откровенным джорнименом Игорем Пилипенко (5-49-2, 1 КО).

Шевадзуцкий начал карьеру в 2019-м и сходу одержал три победы над парнями, у которых поражений больше, чем побед. Более того, у двух боксеров вообще не было побед. Бой с Пилипенко станет для украинца первым в 2020-м и впервые на профессиональном ринге Игорь проведет бой на родине.

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47-летний Пилипенко начал свою карьеру в 2000 году и победы с поражениями чередовал только в первые два года выступлений. Затем у украинца последовала серия поражений. На нем испытывали свои силы такие оппоненты, как Григорий Дрозд, Рахим Чахкиев, дважды Мурат Гассиев, Кевин Лерена, и даже прославленный украинский кикбоксер Павел Журавлев отправлял его на настил.

СКОРОХОД – ТАНЦЮРА

Боксер первого среднего веса (до 69 кг) 31-летний Станислав Скороход (19-2, 16 КО) после двух лет отсутствия возвращается в Украину, где проведет разминочный поединок после карантина. Соперником уроженца Славутича станет малоизвестный 24-летний джорнимен из Лугутино Владислав Танцюра (2-5, 1 КО). Стоит отметить, что бой состоится в рамках среднего веса (до 72 кг).

Для Скорохода последний бой в Украине закончился поражением от Арама Амирханяна в июне 2018 года. Это была вторая неудача в профессиональной карьере Станистава. Затем боксер провел два боя в Канаде и оба уверенно выиграл. С такими скромными в плане резюме боксерами, как Танцюра, Скороход уже давно не боксировал.

Танцюра дебютировал в 2018 году и уже во втором поединке он проиграл, дав понять, что построить большую карьеру ему будет сложно. Отметим, что Скороход является самым серьезным соперником в карьере Владислава, которому придется постараться, чтобы не ударить лицом в грязь.

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ФАНИЯН – БАКШИЕВ

Главным событием шоу станет поединок Арама Фанияна (16-1, 1 КО) против Назира Бакшиева (5-9-3, 0 КО) из Беларуси. Бой пройдет в рамках полусреднего веса (до 66 кг). Для Фанияна предстоящий поединок будет первым после карантина, но вторым в году – в феврале он выиграл у Артема Айвазиди. Свое первое поражение украинец потерпел в 2018 году от непобежденного на тот момент мексиканца Рене Теллеса в бою за вакантный титул WBC Youth Silver. Затем уровень оппозиции Арама упал, и ему удалось выиграть три боя.

Бакшиев в феврале 2020 года проиграл нокаутом в Киеве Зоравору Петросяну. Ранее Назир чаще боксировал в Беларуси и Польше, где на одну победу обычно приходилось два поражения. Как видим из его рекорда, как и украинец, белорус не обладает нокаутирующим ударом.

Где смотреть бои. В прямой трансляции эти бои можно будет посмотреть на телеканале Xsport. Начало трансляции – в 21:00.

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