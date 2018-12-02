Сексуальная ринг-герл боя Уайлдер – Фьюри

Сегодня в Лос-Анджелесе состоится бой за звание чемпиона мира в супертяжелом весе. Обладатель пояса по версии WBC Деонтей Уайлдер защищать титул в поединке против экс-чемпиона мира Тайсона Фьюри. Начало поединка примерно в 7:00 по киевскому времени. Мы ведем онлайн-трансляцию боя Уайлдер – Фьюри.

Одной из ринг-герл на поединке будет работать сексуальная модель Саманта Кумико. В ее активе также работа на легендарном поединке Флойд Мейвезер – Конор Макгрегор.

32-летний Уайлдер провел 40 боев в профи и во всех победил, 39 раз – нокаутом. Рост американца – 201 см, размах рук – 211 см, а в рейтинге он занимает второе место после Энтони Джошуа.

30-летний Фьюри провел на профессиональном ринге 27 боев и во всех победил, 19 раз нокаутом. Его рост – 206 сантиметров, размах рук – 216 см. В рейтинге действующих боксеров тяжеловесов занимает пятое место.

Напомним, что сегодня уже один чемпионский бой завершился. Украинец Александр Гвоздик стал чемпионом мира по версии WBC, нокаутировав Адониса Стивенсона.