Сексуальная ринг-герл боя Уайлдер – Фьюри
Саманта Кумико будет выносить таблички между раундами
Сегодня в Лос-Анджелесе состоится бой за звание чемпиона мира в супертяжелом весе. Обладатель пояса по версии WBC Деонтей Уайлдер защищать титул в поединке против экс-чемпиона мира Тайсона Фьюри. Начало поединка примерно в 7:00 по киевскому времени. Мы ведем онлайн-трансляцию боя Уайлдер – Фьюри.
Одной из ринг-герл на поединке будет работать сексуальная модель Саманта Кумико. В ее активе также работа на легендарном поединке Флойд Мейвезер – Конор Макгрегор.
32-летний Уайлдер провел 40 боев в профи и во всех победил, 39 раз – нокаутом. Рост американца – 201 см, размах рук – 211 см, а в рейтинге он занимает второе место после Энтони Джошуа.
30-летний Фьюри провел на профессиональном ринге 27 боев и во всех победил, 19 раз нокаутом. Его рост – 206 сантиметров, размах рук – 216 см. В рейтинге действующих боксеров тяжеловесов занимает пятое место.
Напомним, что сегодня уже один чемпионский бой завершился. Украинец Александр Гвоздик стал чемпионом мира по версии WBC, нокаутировав Адониса Стивенсона.
Вы сейчас просматриваете новость "Сексуальная ринг-герл боя Уайлдер – Фьюри". Другие Новости бокса смотрите в блоке "Последние новости"