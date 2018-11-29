Сексуальные фото в бикини Александры Албу, которая возвращается в UFC

Представляющая Россию боец UFC Александра Албу проведет поединок с Эмили Уитмаер. Поединок двух представительниц минимального веса состоится 26 января на турнире UFC 233 в Анахайме (Калифорния, США).

28-летняя Албу ни разу не проиграла в смешанных единоборствах при семи победах. С момента подписания контракта с UFC в сентябре 2013 года Александра провела в этом промоушене два боя и в обоих победила. В последнем поединке, который прошел в июле прошлого года, она решением судей одолела Каллин Каррен.

27-летняя американка Эмили Уитмаер в MMA имеет рекорд 3-2. В UFC она по разу проиграла и победила.





































Александра Албу родилась 14 июля 1990 года в молдовском городе Вулканешты. В 10 лет записалась на карате. Успешно участвовала в соревнованиях в Молдове, потом некоторое время жила и тренировалась в Украине, а затем переехала в Москву.

В 2006 году стала призером чемпионата Европы JKS. Чемпионка России по карате IJKA, победительница кубка Москвы по бодифитнесу среди юниоров, чемпионка по ММА и греплингу.

На профессиональном ринге в UFC провела два боя и оба выиграла.

Ее прозвище – Стич (Stich) — по имени мультипликационного героя, по характерам они схожи с Александрой – такие же взрывные и любят все крушить и ломать.

Любит мучное и сладкое, но не боится поправиться, так как сжигает все калории на тренировках и боях. Любимое блюдо – макароны.

В жизни был случай когда бойцовское мастерство Саше пришлось применить вне зала. Девушка вышла в магазин и по дороге к ней приставал очень назойливый мужчина, пришлось постоять за себя и врезать ему. Он не ожидал такого поворота событий и убежал.

Ранее мы писали, что самая красивая ринг-герл мира вышла замуж.