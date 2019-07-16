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Семейка "убийц" напророчила Ломаченко поражение нокаутом в бою, которого нет

16 июля, 21:45

Теофимо Лопес анонсирует поединок с украинским Хайтеком в следующем году с четырьмя поясами на кону

Василий Ломаченко
Василий Ломаченко. Фото: AFP

Американский проспект легкого веса Теофимо Лопес (13-0, 11 КО) рассказал, когда может состоятся его бой против украинского чемпиона WBA и WBO Василия Ломаченко (13-1, 10 КО). "Многие люди хотят увидеть этот бой. Все знают, что это мегабой. Его не будет прямо сейчас, но он не за горами, – заявил 21-летний Теофимо Лопес. -  Если он подерется со мной в начале следующего года, это будет его самый большой гонорар. Я сумею его остановить. Он слишком мелкий для легкого веса. Итак, Ломаченко, побеждай в своем бою, я выиграю свой 19 июля. После этого я подерусь за титул IBF, а дальше – давай организуем бой за все четыре пояса", – предложил украинцу американец.

Лопес нокаутировал соперника в стиле Ломаченко

Между тем отец и тренера Теофимо Лопеса – Теофимо Лопес-старший – ко всему, сказанному его сыном, добавил: "Ломаченко ужасен, но Теофимо нокаутирует его за три раунда". Интересно, что ранее Теофимо Лопес-старший заявил в лицо Василию Ломаченко в ресторане Нью-Йорка, что его сын "убьет" украинца, если их встреча в ринге состоится.

Теофимо Лопес
Теофимо Лопес Фото: Reuters

Напомним, что свой следующий бой Василий Ломаченко проведет 31 августа против британца Люка Кэмпбелла. Их поединок  примет арена того города, в котором оба соперника стали олимпийскими чемпионами. Соперники сразятся на лондонской Лондоне Арене О2 – самом загруженном стадионе мира.

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Ломаченко продемонстрировал скорость удара ногами Видео: Instagram

Готовясь к поединку с Кэмпбеллом, Ломаченко объяснил, почему рискнет всем, что у него есть, выставив на кон оба своих пояса. "Если ты являешься чемпионом и ты действительно считаешь себя лучшим, то чего тебе бояться и зачем держать пояс по одной версии, а выставлять по другой? Ты – чемпион по двум версиям, так, пожалуйста, доказывай, что так и есть на самом деле", – заявил украинец.

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Тег бокс, Василий Ломаченко, Теофимо Лопес

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Сегодня|Спорт , XSport

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