Сенсационное поражение "Первой леди" женского бокса, которой приписывали роман с Кличко

Абсолютная чемпионка мира в полусреднем весе и первый номер женского бокса, независимо от категории, норвежка Сесилия Брекхус сенсационно потеряла свои пять титулов – WBC, WBA Super, IBF, WBO и IBO. Ранее мы сообщали, что чемпионка по боксу пошла служить в патрульную полицию.

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В американском городе Тасла в главном бою вечера, организованном британским промоутером Эдди Хирном, Брекхус уступила американке Джессике Маккэскилл решением судей – 95:95, 93:97, 94:97. Маккэскилл уверенно начала поединок на своей территории, перебивая чемпионку мира. Однако в середине схватки Сесилия сперва выровняла ситуацию на ринге, а затем перехватила инициативу. Но, по мнению судей, этого не хватило для победы.

Правда, позже в соцсетях ряд болельщиков не согласились в таким решением, отдавая норвежке шесть раундов из десяти. Отметим, что на профессиональном ринге Сесилия провела 37 боев, девять из них выиграла нокаутом и до этого вечера не знала, что такое поражение. А в конце 2019 года Брекхус просто размазала соперницу по гламурному рингу Монте-Карло. Для 35-летней Маккэскилл это был только 11 бой и на ее счету есть две неудачи.

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Отметим, что 38-летняя Брекхус завоевала свой первый чемпионский пояс в полусреднем весе в 2009 году, а в 2014 объединила все четыре титула в этой категории. А в прошлом году она сменила тренера — вместо Джонатана Бэнкса им стал Абель Санчес. Кстати, именно Сесилию Брекхус на конгрессе WBC в Киеве приняли за новую девушку Владимира Кличко.

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Смотрите, как тренируется Сесилия Брекхус

Сесилия Брекхус тренируется Видео: Instagram

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