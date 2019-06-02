Сенсация столетия в боксе: крушителя Кличко Энтони Джошуа уничтожил толстяк Энди Руис

Видео невероятного боя в Нью-Йорке, завершившегося сокрушительным фиаско британского фаворита

Руис уничтожил Джошуа. Фото: AFP

Сенсация 21-го века в мировом боксе! Британский супертяж Энтони Джошуа (22-1, 21 КО), в свое время отправивший на пенсию Владимир Кличко, в свою первом бою на американском ринге сенсационно проиграл все свои титулы американскому мексиканцу Энди Руису-младшему (31-1, 22 КО). Последний стал чемпионом мира по версиям WBO, WBA, IBF и IBO.

Поединок в Нью-Йорке продлился до седьмого раунда. В третьем раунде Джошуа, ударом левой точно в челюсть соперника, отправил его на канвас и, похоже, посчитал, что ему ничего не угрожает и он добьет соперника. Как результат, еще до конца этой трехминутке сам англичанин дважды оказался на настиле.

Следующие раунды были более спокойными, но в седьмом толстяк Руис вновь взорвался (интересно, что делал он это после атак соперника) и снова дважды уронил Джошуа. Последний нокдаун и стал для подопечного Эдди Хирна фатальным – рефери не услышал от него внятного ответа, готов ли тот продолжать, и остановил поединок. Джошуа с треском проиграл, хотя до боя букмекеры практически не сомневались в его победе, расценивая ее вероятность в 90 процентов.

Как сообщалось ранее, Александра Усика не сумели распознать поклонники группы KAZKA. Начинающий украинский супертяж, вживую наблюдавший за избиением Джошуа, перед поединком в Нью-Йорке встретил свою знаменитую соотечественницу.

Также сообщалось, что Василий Ломаченко задумался о бое, подобных которому мир еще не видел. Чемпион мира заинтриговал поклонников, озвучив идею "боя" с животным.

Напомним, в своем последнем бою Ломаченко нокаутировал Кроллу:

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