Сергей Богачук выиграл тринадцатый бой нокаутом
Украинский боксер досрочно победил Клеотиса Пендарвиса
Украинский боксер полусреднего веса Сергей Богачук продолжает свое триумфальное продвижение в профи-боксе. Он одержал очередную победу нокаутом. На этот раз досталось американскому бойцу Клеотису Пендарвису (21-5-2, 9 КО). Богачук нокаутировал Пендарвиса в четвертом раунде.
23-летний Сергей Богачук родился в Виннице, а сейчас живет и тренируется в Лос-Анджелесе. Рост – 183 сантиметра, вес — 67,8 кг. Богачук дебютировал в профи в феврале 2017 года с нокаута и с тех пор одержал 13 подряд побед, все – досрочно. После победы над Пендарвисом в рейтинге боксеров полусреднего веса занимает 117-е место.
Как сообщалось ранее, желанный соперник Ломаченко потерпел сокрушительное поражение от чемпиона мира. Чемпион мира по версии IBF в полусреднем весе американец Эррол Спенс в Арлингтоне, США, победил своего соотечественника Майки Гарсию, обладающего титулом WBC в легком весе. Бой продлился 12 раундов и завершился единогласной победой Спенса по очкам – 120:108, 120:107 и 120:108.
Как сообщалось ранее, подписчики Кроллы сомневаются, что он останется в живых после поединка с Ломаченко.
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