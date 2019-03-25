Сергей Богачук выиграл тринадцатый бой нокаутом

Украинский боксер досрочно победил Клеотиса Пендарвиса

Сергей Богачук не знает поражений в профи. Фото: boxing-mma.com

Сергей Богачук выиграл тринадцатый бой нокаутом //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/8ce/425/5c98ce425edc5.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/8ce/425/5c98ce425edc5.jpg 2019-03-25T14:46:00+02:00 Бокс Украинский боксер досрочно победил Клеотиса Пендарвиса

Украинский боксер полусреднего веса Сергей Богачук продолжает свое триумфальное продвижение в профи-боксе. Он одержал очередную победу нокаутом. На этот раз досталось американскому бойцу Клеотису Пендарвису (21-5-2, 9 КО). Богачук нокаутировал Пендарвиса в четвертом раунде.

23-летний Сергей Богачук родился в Виннице, а сейчас живет и тренируется в Лос-Анджелесе. Рост – 183 сантиметра, вес — 67,8 кг. Богачук дебютировал в профи в феврале 2017 года с нокаута и с тех пор одержал 13 подряд побед, все – досрочно. После победы над Пендарвисом в рейтинге боксеров полусреднего веса занимает 117-е место.

Как сообщалось ранее, желанный соперник Ломаченко потерпел сокрушительное поражение от чемпиона мира. Чемпион мира по версии IBF в полусреднем весе американец Эррол Спенс в Арлингтоне, США, победил своего соотечественника Майки Гарсию, обладающего титулом WBC в легком весе. Бой продлился 12 раундов и завершился единогласной победой Спенса по очкам – 120:108, 120:107 и 120:108.

Как сообщалось ранее, подписчики Кроллы сомневаются, что он останется в живых после поединка с Ломаченко.

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