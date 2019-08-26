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Сергей Деревянченко: "Это ложь, что Головкин меня боится"

26 августа, 13:56

Украинский боксер готовится к чемпионскому поединку

Сергей Деревянченко

Сергей Деревянченко / Фото: Instagram

Украинский средневес Сергей Деревянченко (13-1, 10 КО) поделился ожиданиями от предстоящего поединка против казахстанца Геннадия Головкина (39-1-1, 35 КО). Украинец заявляет, что они не боятся друг друга.

"Это ложь, что Головкин меня боится. Он так играет со мной. На самом деле, он не боится меня, а я не боюсь его. В октябре я выйду на ринг и покажу все, на что способен. После боя с Джейкобсом я набрался опыта. В нашем контракте с Головкиным нет пункта о реванше", – признался Деревянченко.

Бой Деревянченко – Головкин состоится 5 октября в Нью-Йорке. Победитель поединка будет обязан провести первую защиту чемпионского титула в течение полугода после октябрьского поединка.

Напомним, что мексиканец Сауль Альварес, владевший поясом IBF, не смог договориться о бое с украинцем, поэтому потерял титул. Таким образом, пояс IBF стал вакантным, и побороться за него получили шанс Деревянченко и Головкин.

Ранее сообщалось, что украинец Деревянченко сорвал бой с Альваресом сумасшедшим требованием по гонорару. Наш боец планировал заработать 7 миллионов долларов, но ему предлагали только 5,5 млн.

В итоге Альварес был лишен титула Международной боксерской федерации, так как не смог договориться с соперником в определенное дедлайном время. Интересно, что ранее таким же образом Деревянченко лишил чемпионского пояса Геннадия Головкина. Казахстанец не захотел боксировать с украинцем из-за реванша с Саулем Альваресом и оставил титул IBF вакантным. К сожалению, Деревянченко не сумел завоевать пояс, проиграв по очкам Дэниелу Джейкобсу.

Деревянченко – Головкин фотосессия Видео: Instagram

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Источник: SportArena

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