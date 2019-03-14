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Сергей Ковалев узнал имя своего следующего соперника

Сегодня, 14:18

Чемпион WBO встретится с обязательным претендентом Энтони Ярдом

Ковалев в реванше победил Альвареса
Ковалев в реванше победил Альвареса. Фото: AFP
Сергей Ковалев узнал имя своего следующего соперника //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/a46/701/5c8a467011e9d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/a46/701/5c8a467011e9d.jpg Бокс Чемпион WBO встретится с обязательным претендентом Энтони Ярдом

Всемирная боксерская организация назначила поединок между чемпионом WBO в полутяжелом весе россиянином Сергеем Ковалевым и обязательным претендентом британцем Энтони Ярдом.

В распоряжении сторон 30 дней, чтобы договориться о предстоящем бое, каждая из которых может в любой момент попросить организацию назначить открытые торги на право организации этого поединка. В случае если стороны не придут к соглашению в течение отведенного срока, то организация сама назначит торги, минимальная заявка на которых составит 300 тысяч долларов.

На счету 35-летнего Ковалева 33 победы (28 нокаутом), 3 поражения и одна ничья. В феврале россиянин он победил колумбийца Элейдера Альвареса и вернул себе титул чемпиона WBO.

У 27-летнего непобежденного Ярда 18 побед (17 нокаутом). В марте этого года британец победил Трэвиса Ривза.

Как мы уже сообщали, на российского боксера подают иск на 8 млн долларов – Сергей Ковалев побил актрису Джейми Фронтц. Она обвиняет спортсмена в нанесении телесных повреждений. По информации местных СМИ, боксеру грозит до четырех лет лишения свободы.

Ранее Алина Шатерникова рассказала о второй работе боксеров:

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Тег бокс, боксер, WBO, Сергей Ковалев

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sport24.ru

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