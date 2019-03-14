Сергей Ковалев узнал имя своего следующего соперника
Чемпион WBO встретится с обязательным претендентом Энтони Ярдом
Всемирная боксерская организация назначила поединок между чемпионом WBO в полутяжелом весе россиянином Сергеем Ковалевым и обязательным претендентом британцем Энтони Ярдом.
В распоряжении сторон 30 дней, чтобы договориться о предстоящем бое, каждая из которых может в любой момент попросить организацию назначить открытые торги на право организации этого поединка. В случае если стороны не придут к соглашению в течение отведенного срока, то организация сама назначит торги, минимальная заявка на которых составит 300 тысяч долларов.
На счету 35-летнего Ковалева 33 победы (28 нокаутом), 3 поражения и одна ничья. В феврале россиянин он победил колумбийца Элейдера Альвареса и вернул себе титул чемпиона WBO.
У 27-летнего непобежденного Ярда 18 побед (17 нокаутом). В марте этого года британец победил Трэвиса Ривза.
Как мы уже сообщали, на российского боксера подают иск на 8 млн долларов – Сергей Ковалев побил актрису Джейми Фронтц. Она обвиняет спортсмена в нанесении телесных повреждений. По информации местных СМИ, боксеру грозит до четырех лет лишения свободы.
Ранее Алина Шатерникова рассказала о второй работе боксеров:
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Сергей Ковалев узнал имя своего следующего соперника". Другие Новости бокса смотрите в блоке "Последние новости"