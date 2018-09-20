Алина Шатерникова: "Леннокса Льюиса в Киеве будут сопровождать два охранника"

Экс-чемпионка мира по боксу занимается организацией Конгресса WBC в Киеве и рассказала нам некоторые детали этого грандиозного события

Бывшая чемпионка мира по боксу, а сейчас вице-президент Лиги профессионального бокса Украины Алина Шатерникова рассказала подготовке к проведению в Киеве конгресса WBC с 30 сентября по 5 октября, на который пожалуют главные звезды профессионального бокса со всего мира, кто оплачивает приезд и проживание гостей, а также о возможном реванше между Виталием Кличко и Ленноксом Льюисом. Ранее сообщалось, что Льюиса и Холифилда в Киеве угостят салом с чесноком.

- Кто из мировых звезд уже точно приедет в Киев на конгресс WBC?

- Начнем, конечно же с президента WBC Маурисио Сулеймана – это человек, который уже на протяжении многих лет делает историю мирового профессионального бокса. Если говорить о чемпионах, которые подтвердили свое участие, это Амир Хан, Рикки Хаттон, Эрик Моралес, Роберто Дюран, Хулио Сесар Чавес, Эвандер Холифилд, Леннокс Льюис и многие другие имена профи-бокса.

Сейчас финализируем переговоры с Тони Беллью, поскольку он уже сейчас готовится к официально объявленному поединку против Александра Усика. На днях его промоутер должен подтвердить его участие или неучастие. Конечно, мы уговариваем, чтобы Тони Беллью приехал на конгресс и здесь Эдди Херн и Александр Красюк смогли провести одну из промо-конференций этого большого боя.

- Как вам удалось привезти в Украину всех этих легенд бокса?

- Украина получила право провести 56-й ежегодный конгресс WBC. Каждый год в разных странах на разных континентах проходит этот конгресс. WBC считается одной из самых престижных боксерских организаций, ее поясом владели Мохаммед Али, Майк Тайсон, Эвандер Холифилд, Леннокс Льюис – те звезды современного бокса, которых знает не только узкоспециализированная публика, но и большое количество людей в мире.

Есть понятие WBC family, куда входят боксеры прошлого и настоящего, много лет сотрудничавшие с WBC. Виталий Кличко лично приглашал Леннокса Льюиса. Он поехал к нему пару недель назад на "Вечер Леннокса Льюиса", который проходил в Лондоне. Льюис был очень рад, что Виталий принял его приглашение и сразу же сказал, что с удовольствием приедет на конгресс, который организовывает Виталий Кличко как мэр Киева. В общем-то этот конгресс состоится только благодаря усилиям и желанию Виталия.

Для Украины это очень почетно, такого уровня боксерских мероприятий у нас никогда не было. Это слет всех лучших, всех действующих топовых людей в профессиональном боксе. Лучшие промоутеры, судьи, матчмейкеры, о которых мы слышим в новостях и видим их только по телевизору. Также это представители федераций со всего мира и, безусловно, чемпионы. Они приезжают по приглашению президента WBC Маурисио Сулеймана, а некоторые из них получили приглашение от Виталия Кличко посетить наш прекрасный город и конгресс. Мы придумали много интересных вещей, которые традиционно в других странах не проходили. Нам есть, чем удивить гостей, и мы уже на протяжении трех месяцев очень детально готовимся ко всем мероприятиям в рамках конгресса.

- И чем же собираетесь удивлять гостей конгресса?

- Первая наша изюминка – это открытие конгресса. Стандартно оно проходит в большом конференц-зале отеля, где проходят в дальнейшем все ассамблеи, рейтинговые комитеты и семинары. Мы же открытие делаем на открытом воздухе, на Почтовой площади, под большими красивыми лепестками, построенными, как шатер, позволяющими защититься от осадков или яркого солнца.

У участников и гостей конгресса будет возможность увидеть красивый вид на Днепр, набережную, люди будут на официальном протокольном открытии и на вечернем гала-ужине наслаждаться красивыми видами Подола, Почтовой площади. Также будет концертная составляющая, обычно на конгрессе такого нет. Традиционно открытие и закрытие конгресса более скромны с точки зрения концертного наполнения. А у нас будут хорошие ведущие, шикарно говорящие на английском языке, яркий видеоряд для всех участников. Не могу сказать, кто выступит из артистов, потому что это пока держится в секрете. На сегодняшний день ожидаем на конгрессе 600 гостей.

Также будет автограф-сессия. Это одна из нетрадиционных вещей для других конгрессов. Мы сделаем ее в шоппинг-молле. Очень скоро объявим дату, время и название шоппинг-молла, где можно будет взять автограф у звезд бокса.

- Кстати, кто оплачивает проживание гостей в Киеве?

- Билеты им покупает офис WBC, отель, личную охрану, логистику и транспорт предоставляет оргкомитет. Это большая команда, возглавляемая Виталием Кличко, где каждый работает в своем направлении. Например, за отель, размещение и питание отвечаю я. Раз в неделю мы проводим общее совещание, иногда с Виталием, иногда – без него. Но он в курсе каждой детали этой конвенции, поэтому каждый из членов оргкомитета старается не подвести. Будем делать так, чтобы все было на высшем уровне.

- Что необычного просил предоставить Леннокс Льюис и другие звезды бокса?

- Леннокс Льюис ничего не запрашивал, как и не запрашивали другие, потому что они знают: если приглашает Маурисио Сулейман, то все будет на топовом уровне. Льюис будет проходить в аэропорту через ВИП-зону, его встретит автомобиль с представителями оргкомитета и отвезет в "Фермонт Гранд Отель", где его поселят в очень хороший номер. Работаем четко по графику. У Леннокса будет своя личная охрана, которую мы ему рекомендуем. Это будут два человека. Он может отказаться, но, думаю, ему будет более комфортно находиться с ребятами: все-таки он человек узнаваемый. Когда Льюис будет выходить на публику, правильно, чтобы его сопровождали те, кто не только обеспечит безопасность, но и просто поможет, отвечая на обычные вопросы.

- Много ходило слухов о реванше Виталия Кличко и Леннокса Льюиса. Им удалось договориться?

- Виталий был в гостях у Леннокса с 4 по 6 сентября в Лондоне и между собой они договорились. О чем – узнаем уже скоро.

- Как правило, на таких мероприятиях проходят благотворительные акции. У вас запланировано что-то подобное?

- Да, у нас будет благотворительный аукцион в рамках гала-ужина открытия конгресса. Лоты уже отобраны. Большинство из них привозит Маурисио Сулейман. В аукционе будут принимать участие потенциальные желающие приобрести эти лоты.

Вырученные средства пойдут на ремонт боксерского зала в Мариуполе. Он весьма заброшен. Там тренируются ребята в возрасте от 10 до 16 лет. Они хотят, чтобы зал просто отремонтировали, повесили современные мешки и обновили ринг. Нашей съемочной группой будет смонтирован ролик с текущими условиями в зале и комментариями ребят, показывающий, что этот зал нуждается в ремонте и современном боксерском снаряжении.

- Кто из украинцев будет участвовать в конгрессе?

- Мы пригласили всех бывших и действующих украинских чемпионов мира. Это Сергей Дзиндзирук, Сергей Котельник, Артем Далакян, Александр Усик, Василий Ломаченко, Александр Гвоздик, Юрий Нужненко и Виктор Постол. Они принимают участие как почетные гости конгресса и будут приглашаться на сцену в рамках сценария. Будет изготовлен интересный видеоролик с лучшими моментами их боев и их будет приветствовать весь зал. Это будет чествование украинских чемпионов.

- Будет ли трансляция на ТВ или хотя бы в интернете?

- Трансляции не будет, но будет много отснято материалов, а позже будет смонтирована хроника конгресса. В ней полностью покажут интересные и яркие моменты конгресса, интервью, рукопожатия, дискуссии и другие моменты. Нужно понимать, что это узкоспециализированный форум для спортивной общественности. Для того, чтобы его показать на неспортивном канале, нужно найти те моменты, которые были бы интересны для массового потребителя. В рамках конгресса проходит очень много семинаров судей, рейтинговые комитеты и т.д.

- Расскажите простому обывателю, какая цель проведения конгресса? На нем будут решаться какие-то важные спортивные моменты?

- Раз в год мировая организация собирает всех, кто в этой сфере работает и делает современный профессиональный бокс, для того, чтобы встречались, общались, обменивались информацией. Промоутеры в рамках конгресса в неформальном общении договариваются о предстоящих больших поединках на ближайший год.

Также есть отдельные семинары по антидопинговой программе. С каждым годом этому вопросу все больше и больше уделяется внимания. WBC одна из первых подписала соглашение с американским агентством и теперь все боксеры в топ-15 находятся под антидопинговой программой. В любое время, где бы ты ни находился, а для этого менеджер дает ежедневно обновленную информацию о местонахождении боксера, к тебе могут приехать антидопинговые офицеры и взять у тебя анализ на наличие или отсутствие запрещенных веществ.

Также очень много различного неформального общения. Например, приезжает один из самых влиятельных людей спортивной редакции HBO. Если он едет в Киев, значит ему это для чего-то нужно. Есть предположение, что его интересует наш рынок, возможность проведения трансляций мирового уровня. В нашей сфере деятельности такой форум очень важен.

- Можно узнать, какой распорядок дня будет у Леннокса Льюиса и других гостей?

- Конечно, они будут гулять по Киеву. Когда Льюис был приглашен в Донецк, он даже делал утреннюю пробежку с секьюрити по центральным улицам. Он не робот, который работает по нашей программе, у него есть свобода выбора. Если он не хочет ехать на вечер бокса в Дворец Спорта – мы его не заставим, если он хочет прогуляться по набережной – он будет это делать.

- Гости будут приезжать на протяжении всего времени проведения конгресса?

- Большая часть гостей приезжает на конгресс в день регистрации и уезжает 5-6 числа. Есть, кто остается немного дольше, но в основном это представители офиса WBC.

Напомним, что Кличко, Льюис и Холифилд станут почетными гостями турнира "Вместе с легендами". Боксерский вечер пройдет 2 октября в киевском "Дворце Спорта".

Продолжение интервью с Алиной Шатерниковой читайте на нашем сайте в ближайшие дни...