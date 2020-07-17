Шестилетний мальчик спас сестру от собаки ценой 90 швов и стал почетным чемпионом мира по боксу

Шестилетний мальчик по имени Бриджер Уокер, несмотря на свой юный возраст, проявил завидную смелость и спас сестру от нападения собаки. За такой самоотверженный поступок WBC признал его почетным чемпионом. Ранее десятилетний мальчик помог спасти выжившего в авиакатастрофе игрока "Шапекоэнсе".

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Стоит отметить, что за спасение младшей сестры Бриджер дорого заплатил. Собака искусала мальчика, и на его лицо и тело наложили множество швов – более 90! Узнав об этой истории президент WBC Маурисио Сулейман сразу же решил, что точная копия чемпионского пояса организации будет отправлена ​​Бриджеру, а также серия подарков для него и его сестры.

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"Мы наградили шестилетнего Бриджера Уокера званием почетного чемпиона WBC за его смелые действия, которые отображают наилучшие человеческие качества. Бриджер, ты – герой!" — отмечается в сообщении организации в Twitter.

Подписчики только поприветствовали такое решение WBC: "Бриджер — настоящий герой". "Если кому-то пришлось бы умереть, я думал, что это должен быть я". Малыш — крутой парень. Не растерялся в ситуации с сестрой", — написал один из них в комментариях.

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