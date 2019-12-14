Шлеменко приемом "гильотина" задушил экс-бойца UFC Дэвида Бранча: видео боя

В российском Екатеринбурге завершился седьмой номерной турнир по смешанным единоборствам RCC 7. В главном событии шоу бывший чемпион Bellator россиянин Александр Шлеменко встретился с экс-бойцом UFC американцем Дэвидом Бранчем.
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Американец владел преимуществом на протяжении первого раунда, но в концовке отрезка Шлеменко провел удушающий прием с грозным названием "гильотина". 38-летний Бранч был вынужден сдаться.
Таким образом, Александр Шлеменко одержал 59-ю победу в карьере при 12 поражениях. Дэвид Бранч потерпел седьмое поражение при 22 победах в карьере.
Ранее на этом же турнире другой российский боец Иван Штырков потерпел первое поражение в карьере. Боец по прозвищу "Уральский Халк" проиграл швейцарцу Ясубею Энамото.
Все бои турнира RCC 7:
- Александр Шлеменко победил Дэвида Бранча гильотиной в 1-м раунде
- Ясубей Эномото победил Ивана Штыркова удушением сзади во 2-м раунде
- Антон Вязигин победил Джоша Коуплэнда единогласным решением судей
- Михаил Рагозин победил Мэтта Дуайера единогласным решением судей
- Сергей Мартынов победил Тьяго Ласерду нокаутом в 1-м раунде
- Георгий Кичигин победил Клебера Соузу удушением сзади во 2-м раунде
- Гордеев победил Алисона Барбозу единогласным решением судей
- Виктор Колесник победил Тьяго Силву единогласным решением судей
- Арсений Смирнов победил Вагнера Сантоса единогласным решением судей
- Роман Мухамедшин победил Давида Козму удушением сзади в 3-м раунде
- Армен Гулян победил Александра Осетрова скручиванием пятки в 3-м раунде
- Денис Измоденов победил Кирилла Крюкова техническим нокаутом в 1-м раунде
- Ильяс Хамзин победил Улугбека Осканова единогласным решением судей
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