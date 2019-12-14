Шлеменко приемом "гильотина" задушил экс-бойца UFC Дэвида Бранча: видео боя

В российском Екатеринбурге завершился седьмой номерной турнир по смешанным единоборствам RCC 7. В главном событии шоу бывший чемпион Bellator россиянин Александр Шлеменко встретился с экс-бойцом UFC американцем Дэвидом Бранчем.

Читайте также: Последний в этом году номерной турнир UFC245 – где и когда смотреть рубку в октагоне

Американец владел преимуществом на протяжении первого раунда, но в концовке отрезка Шлеменко провел удушающий прием с грозным названием "гильотина". 38-летний Бранч был вынужден сдаться.

Реклама

Таким образом, Александр Шлеменко одержал 59-ю победу в карьере при 12 поражениях. Дэвид Бранч потерпел седьмое поражение при 22 победах в карьере.

Ранее на этом же турнире другой российский боец Иван Штырков потерпел первое поражение в карьере. Боец по прозвищу "Уральский Халк" проиграл швейцарцу Ясубею Энамото.

Все бои турнира RCC 7:

Александр Шлеменко победил Дэвида Бранча гильотиной в 1-м раунде

Ясубей Эномото победил Ивана Штыркова удушением сзади во 2-м раунде

Антон Вязигин победил Джоша Коуплэнда единогласным решением судей

Михаил Рагозин победил Мэтта Дуайера единогласным решением судей

Сергей Мартынов победил Тьяго Ласерду нокаутом в 1-м раунде

Георгий Кичигин победил Клебера Соузу удушением сзади во 2-м раунде

Гордеев победил Алисона Барбозу единогласным решением судей

Виктор Колесник победил Тьяго Силву единогласным решением судей

Арсений Смирнов победил Вагнера Сантоса единогласным решением судей

Роман Мухамедшин победил Давида Козму удушением сзади в 3-м раунде

Армен Гулян победил Александра Осетрова скручиванием пятки в 3-м раунде

Денис Измоденов победил Кирилла Крюкова техническим нокаутом в 1-м раунде

Ильяс Хамзин победил Улугбека Осканова единогласным решением судей

Отметим, что параллельно в Нью-Йорке проходит большой вечер бокса:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама