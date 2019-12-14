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Шлеменко приемом "гильотина" задушил экс-бойца UFC Дэвида Бранча: видео боя

14 декабря, 21:31

Российский боец в первом раунде победил американца Дэвида Бранча удушающим приемом

В российском Екатеринбурге завершился седьмой номерной турнир по смешанным единоборствам RCC 7. В главном событии шоу бывший чемпион Bellator россиянин Александр Шлеменко встретился с экс-бойцом UFC американцем Дэвидом Бранчем.

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Американец владел преимуществом на протяжении первого раунда, но в концовке отрезка Шлеменко провел удушающий прием с грозным названием "гильотина". 38-летний Бранч был вынужден сдаться.

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Таким образом, Александр Шлеменко одержал 59-ю победу в карьере при 12 поражениях. Дэвид Бранч потерпел седьмое поражение при 22 победах в карьере.

Ранее на этом же турнире другой российский боец Иван Штырков потерпел первое поражение в карьере. Боец по прозвищу "Уральский Халк" проиграл швейцарцу Ясубею Энамото.

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Все бои турнира RCC 7:

  • Александр Шлеменко победил Дэвида Бранча гильотиной в 1-м раунде
  • Ясубей Эномото победил Ивана Штыркова удушением сзади во 2-м раунде
  • Антон Вязигин победил Джоша Коуплэнда единогласным решением судей
  • Михаил Рагозин победил Мэтта Дуайера единогласным решением судей
  • Сергей Мартынов победил Тьяго Ласерду нокаутом в 1-м раунде
  • Георгий Кичигин победил Клебера Соузу удушением сзади во 2-м раунде
  • Гордеев победил Алисона Барбозу единогласным решением судей
  • Виктор Колесник победил Тьяго Силву единогласным решением судей
  • Арсений Смирнов победил Вагнера Сантоса единогласным решением судей
  • Роман Мухамедшин победил Давида Козму удушением сзади в 3-м раунде
  • Армен Гулян победил Александра Осетрова скручиванием пятки в 3-м раунде
  • Денис Измоденов победил Кирилла Крюкова техническим нокаутом в 1-м раунде
  • Ильяс Хамзин победил Улугбека Осканова единогласным решением судей

Отметим, что параллельно в Нью-Йорке проходит большой вечер бокса:

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Источник: Сегодня|Спорт

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