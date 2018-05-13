Шокирующий набор веса: перед боем Линарес весит на 6,5 кг больше Ломаченко

Сегодня, 04:16

Вечером перед боем Линарес весит 69 кг, т.е. за сутки венесуэлец набрал 8 кг

Василий Ломаченко. Фото Getty
Василий Ломаченко. Фото Getty

Перед боем Ломаченко – Линарес в Нью-Йорке в рамках легкого веса (до 61,2 кг) стало известно, с каким весом подошли боксеры к этому бою. За сутки до вечера бокса оба прошли процедуру взвешивания, на которой показали одинаковый вес – 61,1 кг. Однако общеизвестно, что боксеры после взвешивания активно набирают массу, чтобы к бою подойти с максимальным боевым весом. Бой Ломаченко – Линарес смотреть онлайн можно на нашем сайте.

Как стало известно boxing-mma.com со слов эксперта бокса Кейта Идека, который сейчас находится в Нью-Йорке, вес Линареса в вечер боя составил 69 кг! В то же время, Ломаченко, который привык боксировал в более низкой весовой категории, набрал не так много – он весит всего 62,5 кг. Таким образом, разница в весе составляет внушительные 6,5 кг!

Василий Ломаченко был чемпионом мира в в двух более низких весовых категориях, а бой против Линареса станет для него первым в легком весе. В случае победы, украинский боксер установит рекорд по скорости завоевания чемпионских поясом в трех разных дивизионах.

Где смотреть бой Ломаченко – Линарес. Все, что нужно знать о бое Василия Ломаченко: когда начало, где смотреть трансляцию, какие расклады перед боем.
украинские боксеры, боксеры, Василий Ломаченко, Хорхе Линарес

Вы сейчас просматриваете новость "Шокирующий набор веса: перед боем Линарес весит на 6,5 кг больше Ломаченко". Другие Новости бокса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Бокс

Микаэла Майер проведет бой в андеркарте поединка Ломаченко - Линарес. Фото Getty

На разогреве у Ломаченко сразится непобежденная девушка и два медалиста Олимпиад

Вчера, 23:50

Микаэла Майер проведет шестираундовый бой против австралийки Бейби Нансен

Бокс

Бой Ломаченко - Линарес пройдет в ночь на воскресенье

Статистика перед боем Ломаченко - Линарес: Хорхе "убивает" соперников сразу, Вася "тянет резину"

Вчера, 22:30

Венесуэлец в профессионалах с 2002 года и провел в четыре раза больше поединков, чем украинец
Загрузка...
Загрузка...