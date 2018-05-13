Шокирующий набор веса: перед боем Линарес весит на 6,5 кг больше Ломаченко

Перед боем Ломаченко – Линарес в Нью-Йорке в рамках легкого веса (до 61,2 кг) стало известно, с каким весом подошли боксеры к этому бою. За сутки до вечера бокса оба прошли процедуру взвешивания, на которой показали одинаковый вес – 61,1 кг. Однако общеизвестно, что боксеры после взвешивания активно набирают массу, чтобы к бою подойти с максимальным боевым весом. Бой Ломаченко – Линарес смотреть онлайн можно на нашем сайте.

Как стало известно boxing-mma.com со слов эксперта бокса Кейта Идека, который сейчас находится в Нью-Йорке, вес Линареса в вечер боя составил 69 кг! В то же время, Ломаченко, который привык боксировал в более низкой весовой категории, набрал не так много – он весит всего 62,5 кг. Таким образом, разница в весе составляет внушительные 6,5 кг!

Василий Ломаченко был чемпионом мира в в двух более низких весовых категориях, а бой против Линареса станет для него первым в легком весе. В случае победы, украинский боксер установит рекорд по скорости завоевания чемпионских поясом в трех разных дивизионах.

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