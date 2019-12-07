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Шпаргалка для Джошуа: будущий соперник Усика показал, как победить толстяка Руиса

7 декабря, 10:25

За свою карьеру Энди Руис проиграл всего лишь раз - новозеландцу Паркеру, которого сватают в соперники Усику

Руис проиграл Паркеру ровно три года назад

Руис проиграл Паркеру ровно три года назад / Фото: YouTube

В субботу, 7 декабря, в Саудовской Аравии состоится мега-реванш. Британец Энтони Джошуа попытается отобрать у американского мексиканца Энди Руиса чемпионские пояса, которые проиграл толстяку нокаутом в первый день лета. Ранее Руис объяснил, почему еще больше "раскабанел" перед реваншем с Джошуа.

Как победить толстяка Руиса, Энтони Джошуа может спросить у 27-летнего новозеландца Джозефа Паркера, который аккурат три года назад нанес Энди Руису поражение, остающееся по сей день единственным в карьере Энди.

Единственное поражение в карьере Руиса: лучшие моменты боя с Паркером

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В декабре 2016-го Паркер и Руис сошлись в бою за титул чемпиона мира по версии WBO, ставший вакантным после того как британец Тайсон Фьюри, завоевавший его в бою с многолетним чемпионом Владимиром Кличко, добровольно отказался от своих поясов из-за проблем с кокаином. Бой состоялся в Новой Зеландии и получился не самым зрелищным: обычно атакующий Паркер в этот раз решил поработать от соперника и на домашнем ринге победил толстяка Руиса решением большинства судей – 114:114 и дважды 115:113.

7 декабря 2019 года повторить достижение Паркера попытается Энтони Джошуа.

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Напомним, именно Паркер, а не Чисора, может стать следующим соперником Усика в супертяжах. На кону в этом поединке обещают титул чемпиона мира по версии WBO.

Смотрите анонс боя Поветкин – Хантер на разогреве у Джошуа и Руиса

Все подробности в спецтеме Столкновение в дюнах

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бокс Александр Усик Энтони Джошуа Энди Руис Джозеф Паркер

Источник: Сегодня|Спорт

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