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"Сидел и думал, кому набить морду": Фьюри теперь угрожает "Шотландскому психопату"

2 сентября, 01:19

Елена Павлова Елена Павлова

Боксер обещает поправить лицо известного рестлера

Чемпион мира WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри заявил о желании провести бой с чемпионом WWE Дрю Макинтайром. Скандальный британский боксер подчеркнул, что без проблем нокаутирует известного шотландского рестлера. Дрю по прозвищу "Шотландский психопат" до этого обещал легко отбоксировать против Тайсона 12 раундов. А ранее веселый Фьюри записал вызывающее послание Уайлдеру.

"Вот я сидел в поезде и думал, кому бы мне теперь набить морду. И первым пришел на ум Дрю Макинтайр. Парень, ты много говоришь обо мне в последнее время. Что ж, я с удовольствием поправлю твое лицо. Считай это официальным вызовом. Я уже уничтожил твоего дружка Строумена. Без проблем нокаутирую и тебя", – цитирует Тайсона Boxing Scene.

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Напомним, что в октябре 2019 года Фьюри дебютировал в рестлинге с нокаута . В Саудовской Аравии "Цыганский король" победил американского бородача Брона Строумена.

Тайсон Фьюри любит новые вызовы

Тайсон Фьюри любит новые вызовы / Фото: Reuters

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За постановочный поединок в рестлинге Тайсон Фьюри получил от шейхов 15 млн долларов .

Недавно Фьюри высказался о победе Александра Поветкина над Диллианом Уайтом . Россиянин неожиданно нокаутировал британца.

Смотрите, как Фьюри и Уайлдер вели себя на церемонии взвешивания перед февральским боем

Уайлдер – Фьюри: взвешивание перед боем Видео: Reuters

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боксер супертяжелый вес Тайсон Фьюри чемпион мира рестлинг рестлер
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