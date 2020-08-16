Сильнейший боксер мира Тайсон Фьюри оказался в инвалидной коляске: появилось видео

Знаменитый британский супертяж посоревновался в скорости с колясочниками - и проиграл

Британский чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри провел необычную тренировку. Один из двух сильнейших супертяжей мирового бокса посоревновался в скорости на инвалидных колясках на пляже Маркамбе в Ланкашире. При этом конкуренцию "Цыганскому королю" составили двое спортсменов с ограниченными возможностями – и Фьюри не дали выиграть эту гонку, он пришел к финишу вторым.

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"Это была одна из самых сложных тренировок в моей жизни. 7 миль в инвалидном кресле. Это было мега-сложно", – прокомментировал Тайсон Фьюри гонку в инвалидной коляске у себя в Instagram

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Тайсон Фьюри. Фото: REUTERS/Steve Marcus

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Ранее знаменитый промоутер назвал даты двух ближайших боев Тайсона Фьюри. В этом году "Цыганский король" сразится с Деонтеем Уайлдером, а в следующем – с Диллианом Уайтом.

Также мы писали, что Усик бьется с Фьюри в своих снах. "Каков итог поединка в мечтах? Победа", – говорит украинец.

Алина Шатерникова – о поведении Тайсона Фьюри

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