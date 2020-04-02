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"Сильный человек всегда будет прикидываться слабым": Усик пообщался с российским рэпером в Instagram

2 апреля, 22:15

Максим Перепелица

Украинский боксер в прямом эфире связался с Бастой

Российский музыкант Василий Вакуленко (Баста) и украинский боксер Александр Усик во время карантина пообщались в прямом эфире в Instagram. Усик заявил, что бокс полезен для поддержания здорового духа, но не для драк. Ранее мы рассказывали, что Усик пострадал от коронавируса – долгожданный бой украинца с Чисорой не состоится 23 мая.

"Бокс очень сильно отображает нашу жизнь. Жизнь нас иногда бьет, ставит на колени, но мы поднимаемся и идем дальше. Во-вторых, бокс – это очень офигенный вид спорта, а если ты занимаешься им как фитнесом, это еще лучше. Практически все группы мышц задействованы. Плюс те люди, которые хотели кого-то когда-то побить и научились боксировать, – они их не будут бить, потому что сильный человек всегда будет прикидываться слабым. Только слабые пытаются кого-то побить или дать сдачу", – сказал Усик.

Усик и Баста провели прямой эфир Видео: YouTube

Ранее стало известно, что российский тренер после шуток с Усиком по поводу коронавируса заразился опасным вирусом. Они вместе встречались в Лондоне. Тогда же Усик пошутил, что подхватил хеппи-вирус.

Смотрите необычную тренировку Усика:

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Александр Усик тренирует реакцию и ловит монеты Видео: Instagram

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Источник: Сегодня|Спорт

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