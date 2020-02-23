"Силу удара Фьюри недооценивают": владелец трех чемпионских поясов ставит на скандального британца

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA и IBF британец Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) считает своего соотечественника Тайсона Фьюри фаворитом реванша против обладателя пояса WBC Деонтея Уайлдера, который состоится в воскресенье рано утром по Киеву. Уайлдер – Фьюри онлайн-трансляция чемпионского боя уже дали на нашем сайте.

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"Уайлдеру для победы нужно нокаутировать Фьюри, но в первый раз у него это не получилось. Фьюри же может потрясти Уайлдера или перебоксировать его. Арсенал Тайсона шире, поэтому я ставлю на него. Силу удара Фьюри недооценивают. А это опасно. Уайлдер – не лучший боксер, но у него есть его правая рука. Правда, если вы сумеете ее избежать, то сможете побить его", – дает мнение британского супертяжа портал boxingnews24.com В тренде Онлайн вечера бокса в Броварах: бои Дениса Беринчика и Макса Бурсака

Смотрите взвешивание перед реваншем Уайлдер – Фьюри

Уайлдер – Фьюри: взвешивание перед боем Видео: Reuters

Ранее мы писали, что Макгрегор высказался против запрета проводить битву взглядов Уайлдера и Фьюри. Бывший чемпион двух дивизионов UFC Конор Макгрегор не согласен с Атлетической комиссией штата Невада.

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