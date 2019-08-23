Скандал в Instagram: Усик назвал представителем ЛГБТ подписчика, подсунувшего ему флаг России

Украинский боксер не оставил без реакции вопрос: "С днем какого флага, Саня? RU?"

Александр Усик / Фото: Getty Images

Знаменитый боксер Александр Усик поздравил соотечественников с Днем Государственного флага Украины. Однако в комментариях под записью Усика один из пользователей решил задеть олимпийского чемпиона. "С днем какого флага, Саня? RU??" – спросил подписчик. Украинец не оставил этот вопрос без реакции. "В вашем случае с флагом ЛГБТ", – написал в ответ Александр Усик.

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Напомним, ранее сообщалось, что российский боксер станет первым соперником Усика в супертяжелом весе. Андрей Федосов (31-3, 25 КО) дал согласие на бой против украинца (16-0, 12 КО). Команда Федосова изначально отказалась от проведения поединка против украинца, желая провести разогревочный бой с соперником попроще, но теперь изменила свое решение.

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Однако позже стало известно, что бой Усика с россиянином может не состояться. Промоутер украинца Александр Красюк утверждает, что Федосов – еще не окончательный соперник Усика на поединок 12 октября в Чикаго: могут вернуться к Такаму. "Александру нет разницы, с кем драться. Подождите до конца недели. Скоро мы официально объявим свое решение", – заключил Красюк.

Смотрите одну из недавних тренировок Александра Усика Александр Усик. Тренировка. Instagram боксера

Все подробности в спецтеме Дебют Усика в хэвивейте

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