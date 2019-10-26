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Скандал в войне за "наследство" Усика: грязного "латвийца" не пускают в финал суперсерии

26 октября, 17:56

Недозволенные приемы Майриса Бриедиса в бою против поляка Кшиштофа Гловацки вылезли ему боком

Всемирная боксерская организация (WBO) удовлетворила прошение команды польского тяжеловеса Кшиштофа Гловацки (31-2, 19 КО) о пересмотре результата боя против Майриса Бриедиса (26-1, 19 КО), сообщает Boxingscene. В том поединке "жертв" Александра Усика с рефери в ринге творились необъяснимые вещи: сначала он не увидел удар локтем от латвийца, а затем и вовсе позволил ему избивать поляка после гонга. В итоге, Бриедис нокаутировал Гловацки и завоевал титул WBO.

Смотрите грязные приемы Бриедиса против Гловацки

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Теперь же в организации могут отменить тот результат и присудить победу дисквалификацией Гловацки. В таком случае, именно поляк станет соперником Юниера Дортикоса (24-1, 22 КО) в финале второго сезона WBSS, где будет определен "наследник" Александра Усика, выигравшего эти престижные соревнования в прошлом году.

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Александр Красюк и Александр Усик

Александр Красюк и Александр Усик / Фото: Facebook

Как будет развиваться эта ситуация, пока непонятно. К тому же, недавно WBC санкционировала бой поляка Гловацки с Илунгой Макабу (26-2, 24 КО) за свой вакантный пояс.

Как мы писали ранее, после трагедии на вечере Усика назван человек, который оплатит похороны американца. Все расходы взял на себя соотечественник погибшего боксера Патрика Дэя, выступавший с ним в одном весе.

Все подробности в спецтеме Дебют Усика в хэвивейте

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бокс Александр Усик Кшиштоф Гловацки Майрис Бриедис

Источники: Сегодня|Спорт , XSport

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