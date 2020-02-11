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Скандальное дело Выхриста: менеджер украинского супертяжа Андрей Котельник подаст на ФБУ в суд

11 февраля, 14:46

Бывший чемпион мира считает, что руководство федерации бокса никак не может избавиться от наследия Советского Союза

Виктор Выхрист

Виктор Выхрист / Фото: Reuters

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Менеджер украинского супертяжеловеса Виктора Выхриста Андрей Котельник подаст судебный иск к Федерации бокса Украины. Напомним, что 27-летний уроженец Светловодска подписал контракт с немецкой промоутерской компанией ЕС Boxing Promotion. Но Федерации бокса Украины не понравился его уход в профессионалы за месяц до олимпийского отбора к Играм-2020 в Токио, и ФБУ наказала тренера Выхриста и его менеджера Котельника.

Украинская федерация на три года дисквалифицировала личного наставника Виктора Александра Ляхового и на столько же бывшего чемпиона мира Андрея Котельника, который является президентом федерации бокса Львова. Ляховой отстранен от всех видов деятельности в национальных соревнованиях любого возраста, Котельник – от всех официальных мероприятий под эгидой ФБУ. Однако Андрей с этим не согласен.

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"Руководство ФБУ во главе с Владимиром Продивусом никак не может избавиться от наследия Советского Союза. Свою "совковость" федерация демонстрирует с пугающей регулярностью. Это и позорное расставания с многолетним тренером сборной Дмитрий Сосновским. Это и безосновательное желание контролировать профессиональный бокс в Украине. Это и история с дисквалификацией Александра Ляхового. Как будто он принимал решение о переходе Выхриста в профессионалы. Тренер остается работать в Украине, занимается воспитанием молодых спортсменов. Опомнитесь, ребята! У нас тренеры работают за копейки, им нужно кормить свои семьи. Зачем такое исключительно показательное наказание?", – возмущается Котельник.

"Что касается меня, то вообще не понятно, на каком основании ФБУ может принимать такие решения, – говорит Андрей Котельник. – И почему нас с Александром Ляховым не пригласили на это заседание? Была бы возможность задать вопросы, посмотреть нам в глаза. Теперь я с юристами готовлю иск в суд на федерацию. Считаю, что сейчас в ФБУ работают популисты и дилетанты. И их время работы подходит к своему логическому завершению".

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Источник: Чемпион

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