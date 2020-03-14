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Скандальный американский боксер задержан полицией

14 марта, 13:06

Максим Перепелица

Эдриену Бронеру грозит штраф в размере одной тысячи долларов

Экс-чемпион мира в четырех весовых категориях, американец Эдриен Бронер задержан полицией за вождение в нетрезвом виде. Инцидент произошел в пятницу вечером в Майами-Бич, штат Флорида. Бронер был остановлен полицейскими, которые сразу же определили, что он нетрезв, и доставили его в ближайшее отделение. На данный момент боксер находится под стражей, ему грозит штраф в размере одной тысячи долларов.

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После очередного завершения карьеры 30-летний Бронер регулярно появляется в хрониках. В декабре боксер, обвинявшийся в сексуальном насилии, выплатил жертве почти 800 тысяч долларов, в январе был задержан за публичную ссору с подругой, а в феврале удален за дебош со взвешивания тяжеловесов Деонтея Уайлдера Тайсона Фьюри.

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Ранее мы писали, что Усик высказался о коронавирусе. Украинский боксер отметил, что не нужно разводить панику.

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бокс боксер Эдриэн Бронер

Источник: TMZ

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