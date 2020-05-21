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Скандальный боксер Редкач посмеялся над карантином в России и заявил, что рад представлять Украину

21 мая, 11:51

Андрей Фоменко

Спортсмен из Шостки во время простоя активно проводит время в соцсетях

Во время вынужденной паузы в соревнованиях многие спортсмены стали больше времени уделять социальным сетям. Среди них – 34-летний украинский боксер-профессионал Иван Редкач, который живет в Лос-Анджелесе. За минувшие сутки уроженец Сумской области поделился сразу тремя постами в Instagram. Недавно неординарный спортсмен Редкач объяснил, зачем во время боя укусил Гарсию.

Иван любит пошутить – иногда на грани фола. На днях Редкач посмеялся над Ломаченко за фото с фанатами. Вчера боксер чередовал серьезные заявления с шутками. Сначала он написал: "Я очень рад, что родился в Украине, и очень рад представлять свою страну на другом континенте". Правда, при этом Ваня выставил фото, где он выходит на ринг в халате, объединяющем флаги Украины и Мексики. Известно, что парень симпатизирует боксерской школе этой страны.

INSTAGRAM

Затем Редкач разместил видео, как в Сочи во время карантина парень бегает по двору от стражей порядка. "Бегун" под овации жителей избежал встречи с шестью охранниками возле дома.

INSTAGRAM

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А уже сегодня утром по киевскому времени Редкач пожелал всем оставаться позитивными и счастливыми со своим фото в шортах цветов флага Украины и надписью El Terrible – "ужасный".

INSTAGRAM

Неделю назад Редкач предложил Ломаченко зарубу в Лавре.

Смотрите сюжет о возможном бое боксера Усика и борца Грицая

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карантин бокс гордость Иван Редкач

Источник: Сегодня|Спорт

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