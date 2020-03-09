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Скандальный украинский боксер Виктор Выхрист узнал дату второго боя в профессионалах и имя соперника

9 марта, 12:59

Вадим Авдасев

Виктор Выхрист выйдет на ринг 21 марта в Берлине против аргентинца

Начинающий боксер-профессионал Виктор Выхрист определился со своим вторым поединком среди профессионалов. 27-летний украинский супертяж следующий раз будет биться 21 марта в Германии. Ранее мы сообщали, что 8 февраля Выхрист в первом профи-бою нокаутировал белоруса Мазаника за 40 секунд.

Соперником Выхриста будет 33-летний аргентинец Максимилиано Алехандро Соса. Этот парень пробовал силы в профессионалах еще в 2010 году, бился только на Родине до 2012 года. После первого же поражения покинул профи-ринг до 2015 года. Провел два поединка и после неудачи снова "завязал" до декабря 2019-го. Таким образом, в его активе набралось девять побед и два поражения нокаутом. Бой с украинцем пройдет в берлинском отеле "Титаник".

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Напомним, в конце января Выхрист решил уйти в профессионалы, отказавшись от поездки на Олимпийские игры-2020 в Токио. После чего Федерация бокса дисквалифицировала тренера и менеджера Выхриста. Все точки в скандальном деле еще не поставлены, идет разбирательство.

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Читайте также о том, что Владимир Кличко заступился за Выхриста в его конфликте с Федерацией бокса Украины.

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Видео: Twitter

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бой бокс профессионал Виктор Выхрист

Источник: isport.ua

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