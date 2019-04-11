"Сказали "Ахтунг": сторонник "ЛНР" вспомнил, как ему запретили выйти на бой под песню "День победы"

Организация, базирующаяся в Лас-Вегасе, не позволила Крылову "добавить символики"

Представитель смешанных боевых стилей Никита Крылов, проживающий на неподконтрольных Украине территориях Донбасса и тренирующийся в России, вспомнил, как ему запретили выходить на бой под песню "День победы". На это 27-летний полутяжеловес пожаловался в интервью YouTube-каналу OCTAGON TV. Напомним, решение о запрете приняла UFC - спортивная организация, базирующаяся в Лас-Вегасе, которая проводит бои по смешанным единоборствам по всему миру.

"Я дружу с рэпером Рем Дигга, выхожу под его треки, – рассказал Крылов. – Как-то 8 мая я хотел выйти на бой под песню "День победы". Я решил символики добавить, но в UFC мне сказали "ахтунг", нельзя".

По словам Крылова, он рассчитывает в 2019 году получить российское гражданство. В последнем бою он проиграл поляку Яну Блаховичу – была зафиксирована сдача.

Напомним, ранее разгорелся скандал вокруг якобы участия голкипера украинской сборной по мини-футболу Святослава Марканича в матче за сборную так называемой "ЛНР". Как заявили в федерации мини-футбола Украины, хоть Марканича и внесли в списки игроков команды "ЛНР", но он отказался за нее выступать: "Это была обычная практика обмана, фальсификаций "ихтамнетов".

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