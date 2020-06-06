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"Скрываю за весельем страх, что могут отбить голову": у Беринчика есть люди, которые дадут ему яд

6 июня, 23:26

Елена Павлова Елена Павлова

Боксер играет не по плану, а по накатанному – "как пойдет мастюха"

Украинский боксер легкого веса, обладатель пояса WBO International Денис Беринчик признался, какие эмоции скрывает за своими зрелищными, а порой и провокационными выходами в ринг, а также сказал, что перед началом боя готов к любым последствиям. Ранее мы рассказывали, как мастер эффектных шоу Беринчик оседлал лошадь.

"Я скрываю за весельем весь страх и всю жуть того происходящего, что могут отбить голову. Я это скрываю за какими-то выходами, смехом, зрелищностью и предугадыванием. Играем не по плану, а по накатанному – как пойдет мастюха, так и будет стелить. Не побаиваюсь, а просто осознаю, что не в игрушки играю. Точка. С каждым это может случиться, никто от этого не застрахован. У меня есть люди, которые дадут мне цианистого калия (очень сильный яд – Ред.)", – сказал Беринчик.

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Денис должен был вернуться на ринг 23 мая в андеркарте поединка Александра Усика и британца Дерека Чисоры, но вечер бокса в Лондоне отменили из-за пандемии коронавируса.

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Ранее мы писали, что Беринчик встретился с Ломаченко и так вызвал его на бой, что все вокруг рассмеялись. "Я стану первым номером и предъявлю тебе", – пригрозил Васе Беринчик после своей победы над аргентинцем Эктором Сармиенто.

Смотрите интервью Дениса Беринчика "Сегодня"

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боксер Денис Беринчик Легкий вес

Источник: Sport Arena

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