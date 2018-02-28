Следующим соперником Владислава Сиренко станет Ивица Перкович

Следующим соперником перспективного украинского супертяжеловеса Владислава Сиренко (5-0, 4 КО) станет хорватский боксер Ивица Перкович (23-34, 18 КО), который проходил полную дистанцию в боях с Александром Устиновым и Александром Димитренко, причем Димитренко он отправил в нокдаун.

Кроме того, Перкович встречался и со многими другими известными супертяжами – Кубратом Пулевым, Хьюи Фьюри, Дэвидом Прайсом, Оскаром Ривасом. Всем им он проиграл досрочно.

Бой Владислава Сиренко с Ивицей Перковичем состоится 16 марта в столице Австрии Вене.

Напомним, что на днях украинский боксер Артем Далакян победил американского боксера Брайана Вилорию и стал новым чемпионом мира WBA в наилегчайшем весе.

Ранее тренер российского чемпиона мира в первом тяжелом весе по версиям WBA и IBF Мурата Гассиева Абель Санчес считает своего боксера самым агрессивным за всю карьеру украинского тяжеловеса Александра Усика.

Ранее Гассиев в 12-м раунде нокаутировал Дортикоса в бою за титулы IBF и WBA в первом тяжелом весе и вышел в финал WBSS.