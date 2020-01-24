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Следующий бой Усик проведет с Чисорой, осталось определиться с датой

24 января, 09:44

В случае победы Усик получит поединок против Энтони Джошуа

Александр Усик с Владом Ямой на Лиге смеха

Александр Усик с Владом Ямой на Лиге смеха

Команда украинского боксера Александра Усика практически договорилась о бое с британцем Дереком Чисорой. Сторонам осталось определиться с датой поединка, который должен пройти в Лондоне на арене O2. Об этом рассказал промоутер Усика Эдди Хирн. Усик изначально был обязательным претендентом на бой с чемпионом мира по версиям WBO, WBA, IBF и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа, но тот в итоге выбрал другого претендента Кубрата Пулева.

Тем не менее, по словам Хирна, с Усиком есть договор, что в случае победы над Чисорой он получит бой против Джошуа. К слову, оба боксера довольны таким вариантом. Промоутер надеется, что бой Усик – Чисора пройдет 28 марта.

Александр Усик одержал 17 побед подряд на профессиональном ринге. Он являлся абсолютным чемпионом в первом тяжелом весе, а сейчас является претендентом на титулы в хэвивейте.

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36-летний Чисора одержал 32 победы в профи и потерпел девять поражений. Он дважды проигрывал Тайсону Фьюри, Диллиану Уайту, по одному разу Дэвиду Хэю и Виталию Кличко. Сейчас он занимает 10-е место в рейтинге супертяжеловесов boxrec.com.

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Напомним, накануне Усик провел искрометную тренировку со своим сыном. Наследника украинского супертяжа уже называют будущим царем мирового бокса.

Кстати, недавно Александр Усик поделился мнением о том, как добиться мира в Украине. По его мнению, достаточно, чтобы людей не разделяли на московских, киевских или западенцев.

Усика остановила полиция в Киеве:

Видео: Instagram

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бокс Александр Усик Дерек Чисора

Источник: Сегодня|Спорт

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