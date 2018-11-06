Слишком маленький: украинские боксеры отговаривают Усика переходить в супертяжелый вес

Сегодня, 18:35

Александр Усик намерен подняться в весе после поединка с Тони Беллью

Александр Усик. Фото К2
Александр Усик. Фото К2

10 ноября абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе украинец Александр Усик проведет бой против британца Тони Беллью. После этого наш боксер намерен подняться в супертяжелую весовую категорию. Впрочем, не все его соотечественники поддерживают эту идею Усика – первым смену веса прокомментировал Ломаченко, а теперь свое мнение высказали Сергей Деревянченко и Евгений Хитров.

"Есть ли у Александра перспективы в супертяжах? Думаю, нет. Конечно, он может, такие, как Холифилд переходили. Все возможно. Саня маленький для этого дивизиона, по моему мнению. Посмотреть на тех же Джошуа, Уайлдера. Джошуа – вообще машина. Саня, может, техничнее, но все 12 раундов с таким атлетом боксировать, нужно таким же быть", – считает Деревянченко.

Подобного мнения придерживается и Евгений Хитров, сравнивая антропометрию Усика с лидерами "хэвивейта" Энтони Джошуа и Деонтеем Уайлдером.

"Антропометрия играет большую роль. Взять Уайлдера и Джошуа, Фьюри – они в два раза больше, чем Саша. Даже если бы Саня был суперпанчером, нокаутером, антропометрия играет большую роль. Саня не дистанционник, он будет играть, а у Уайлдера такая мясорубка, что...

Думаю, это слишком поспешное решение для Сани. Он сейчас проведет этот бой, у него еще будет время подумать. Это же не 100%, что он переходит в супертяжелый вес.

Думаю, Саня – тот человек, который раскручивает крузервейт. Здесь (в США – прим.) он не интересен был до Сани. Думаю, это тот человек, который поднимет крузервейт туда, где он должен быть. Считаю, ему не надо переходить, есть много хороших боксеров, с которыми он сможет боксировать, заработать большие деньги", – заключил Хитров.

По состоянию на пятницу было продано более 20 тысяч билетов, что составляет 95 процентов вместимости арены.
бокс, Александр Усик, Евгений Хитров, Сергей Деревянченко

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Источники:

ua-football, XSport

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