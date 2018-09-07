Сломал весло и упал в воду: видео неудачной попытки Кличко овладеть новым видом спорта

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе украинец Владимир Кличко решил попробовать себя в другом виде спорта. Украинец давно поддерживает форму с помощью с помощью сап-серфинга – гребле на доске стоя с веслом. Но в этот раз Кличко-младший переусердствовал с напором и сломал весло, после чего упал в воду. Кстати, мы ранее писали, что Владимир Кличко проводит спарринги и готов вернуться на ринг.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Wladimir Klitschko (@klitschko) 7 Сен 2018 в 8:58 PDT

Несколько лет назад, когда Владимир готовился к поединку против Кубрата Пулева, американский боксер Шеннон Бриггс сбросил Кличко с доски в воду, настигнув украинца на моторной лодке. После этой выходки Кличко заявил, что Бриггс, долгое время досаждавший ему, перешел черту.

Кличко в апреле 2017 года на лондонском стадионе "Уэмбли" в 11-м раунде техническим нокаутом проиграл Энтони Джошуа бой за титулы IBF, WBA (Super) и IBO в супертяжелом весе. Британец был в нокдауне в шестом раунде, а украинец – в пятом и дважды в 11-м раунде. После этого боя Кличко завершил карьеру.

Недавно Владимир Кличко провел спарринг с Александром Усиком. Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе собирается переходить в супертяжелый вес, где намерен провести бой с обидчиком Владимира.