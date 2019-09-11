Слово – за Ломаченко": лагерь Пакьяо дерзко вызвал на бой супер-украинца

Пакьяо против Ломаченко / Фото: Facebook

Фредди Роуч, тренер 40-летнего филиппинского полусредневеса Мэнни Пакьяо (61-7-2, 39 КО), рассказал о желаемых соперниках для его боксера. И среди них, несмотря ни на что, оказался украинец Василий Ломаченко.

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"Майки Гарсия станет неплохим соперником для Пакьяо. Может быть, они сделают это в полусреднем весе или что-то вроде того, – заявил Фредди Роуч. - Мы хотели бы еще раз встретиться с Мэйвезером, но он забился куда-то и плачет. Я хочу, чтобы Мэнни подрался с Ломаченко. Он единственный, кто тренируется под руководством собственного отца. Я устал слышать о том, что он лучший боец в мире, потому что это не так", – попытался задеть самолюбие Василия Ломаченко своим дерзким заявлением Фредди Роуч.

Василий Ломаченко / Фото: Reuters

Напомним, ранее Ломаченко заявил, что не желает драться с Пакьяо. "Я не хочу быть тем, кто сделал себе имя на старой легенде. Не хочу, – отметил Василий. – Боб Арум и Top Rank давали мне такой шанс, они все еще могут организовать этот поединок. Но этого не хочу я, не хочет мой отец, не хочет моя команда. Не потому, что мы боимся, я никогда не боюсь. Мы не хотим этого поединка потому, что есть большая разница в возрасте. Я думаю, он слишком стар. Я не говорю это с неуважением к Пакьяо. Я считаю, что это несправедливо, делать себе имя на легенде".

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Как мы писали накануне, Ломаченко ответил на упреки в том, что не не смог нокаутировать Люка Кэмпбелла. "Мне кажется, люди немного стали забывать, что против меня стоят топовые боксеры, и они не просто так боксируют за чемпионский титул. Конкретно Кэмпбелл был олимпийским чемпионом", – напомнил украинец.

Смотрите, как Ломаченко дрался с Кэмпбеллом

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