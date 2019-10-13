"Служу нарду Украины": Зеленский позвонил Усику в раздевалку после победы в Чикаго

Александр Усик / Фото: K2 Promotions

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Одним из первых украинского боксера Александра Усика с успешным дебютном в супертяжелом весе поздравил президент Украины Владимир Зеленский. Напомним, в Чикаго Усик победил Чазза Уизерспуна техническим нокаутом – американец отказался выходить на восьмой раунд.

Онлайн боя Усик – Уизерспун

После боя в раздевалке Усику дозвонился Владимир Зеленский. Усик расплылся в улыбке, услышав голос главы страны, поблагодарил за поздравление и отвесил несколько шуточек.

"Мы боксировали в мини Украине, очень много людей поддерживали. Служу народу Украины", – выдал боксер.

"Спасибо за поздравление, хороших выходных мы поехали дальше. На следующей неделе Александр Гвоздок будет отстаивать честь страны. Мы поедем его поддерживать", – завершил разговор украинец.

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Также мы опубликовали астропрогноз на карьеру украинца в хэвивейте: "Юпитер с Сатурном на 12 лет сделают Усика королем супертяжей". Известный астролог Влад Росс рассказал "Сегодня", что звезды сулят украинскому боксеру-Козерогу.

Как мы писали ранее, перед своим дебютом в супертяжах Усик признался, что заставит его уйти из бокса. "Хочу завоевать все титулы – и домой, – заявил Александр. – Растить детей, учить с ними языки. В некоторых моментах я действительно неадекватный человек. Но вот тут я понимаю грань, когда нужно двинуть".

Смотрите, как Усик готовился к дебюту в хэвивейте:

Усик – тренировка в США Видео: Instagram

Все подробности в спецтеме Дебют Усика в хэвивейте

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