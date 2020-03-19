"Слышал, что говорил обо мне Хабиб Нурмагомедов": Усик обсудил свое участие в смешанных единоборствах

Украинский боксер Александр Усик, который в прошлом году поднялся в супертяжелый вес, оценил возможность перехода в ММА во время общения со своими болельщиками в Instagram. Ранее мы писали, что Усик заговорил о том, что его бой с Чисорой может быть отменен из-за коронавируса.

"Участвовать в смешанных единоборствах? Нет, я думаю, что это лишнее. Только разве ради хайпа. Я и так неплохо хайпую. Да, я слышал о том, что говорил обо мне Хабиб Нурмагомедов (чемпион UFC включил Усика в топ-3 боксеров современности. – Ред.). Отменят или не отменят бой Хабиба – я не знаю. Как я думаю? Я об этом не думаю. К UFC я отношусь великолепно. Замечательный вид спорта. Главное, что люди этим занимаются, их это влечет. Класс", – рассказал Усик.

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Александр Усик тренирует реакцию и ловит монеты Видео: Instagram

Ранее Александр Усик рассказал, как бороться с вирусами. В прямом эфире в Instagram Александр поделился интересным рецептом, в который входит свежий воздух, объятия и хлорка.

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"Успокоились, выдохнули. Если есть возможность, выезжайте за город, где есть лес, елочки, и дышите, насыщайте себя кислородом. Когда в организме идет насыщение кислородом, так называемые вирусы, которые мы хапаем – уничтожаются. Купайтесь в бассейне с хлоркой, пейте воду из-под крана – хлорка тоже это все убивает. Будьте поближе к своим родным, уходя на работу, обнимите и поцелуйте жену три раза, обнимите детей тоже по три раза. Маму, брата, друга не стесняйтесь, объятия делают нас добрее и увеличивают годы нашей жизни. Позвоните другу, скажите: "Братан, я тебя люблю, давай с тобой пообщаемся", и поговорите ни о чем. Вспомните хорошие времена когда вы учились в университете учились в школе, воровали яблоки и делали бунгало или играли в карты в подвале".

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Видео: Instagram

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