Смелое решение: большой вечер бокса с чемпионским боем не собираются отменять из-за коронавируса

Похоже, в ближайшее время любители спорта таки смогут увидеть серьезное спортивное событие. По крайней мере, на экранах телевизорах. 16 мая в Риге состоится финальный бой сезона в тяжелом весе между Майрисом Бриедисом (26 побед, 1 поражение) и Юниером Дортикосом (24 победы, 1 поражение). Латыш и кубинец оспорят пояс IBF. Ранее мы писали, что Бриедис и Дортикос провели дуэль взглядов перед финалом WBSS в январе. Тогда намеченный на март "файт" подвинули на май из-за коронавируса. Второй раз этого делать не собираются.
Немецкий промоутер Калле Зауэрланд, компания которого Sauerland Event является одной из организаторов Всемирной суперсерии бокса, подтвердил, что поединок не собираются отменять:
"Мы постоянно находимся в контакте с представителями правительства и медицинскими властями Латвии. Мы можем подтвердить, что бой состоится 16 мая. Дата поединка не будет изменена пандемией коронавируса. Мы, конечно, будем следить за ситуацией, но в Латвии всего несколько случаев госпитализации с коронавирусом. Ситуация совершенно иная, чем во многих странах".
Летом 2019 года Бриедис завоевал титул WBO, нокаутировав Гловацки в третьем раунде. Но позже жертву Усика лишили чемпионского пояса за "грязный" бокс.
На сегодняшний день в Латвии подтверждено 657 зараженных коронавирусом, пять человек умерло, 16 выздоровело.
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