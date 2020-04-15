Сменил боксерские перчатки на бензопилу: устрашающее фото Гвоздика в день рождения

Бывшему чемпиону мира по версии WBC исполнилось 33 года - на карантине Александр не скучает

В среду, 15 апреля, свой день рождения отмечает один из лучших, на данный момент, украинских боксеров. Бывшему чемпиону мира полутяжу Александру Гвоздику исполняется 33 года. Эту дату спортсмен решил отметить за серьезной работой.

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Александр Гвоздик выложил у себя в Instagram устрашающее фото, на котором вместо боксерских перчаток он "вооружен" бензопилой и секатором – спортсмен решил срезать лишние ветки с деревьев около своего дома в США. "Шел н-ный день карантина, они развлекались, как могли..." – подписал иллюстрацию Александр, нарезавший огромную кучу зелени.

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Напомним, в октябре Александр Гвоздик потерпел первое поражение на профи-ринге, проиграв нокаутом россиянину Артуру Бетербиеву. После того поединка украинец лишился статуса непобедимого, а с ним и чемпионского пояса по версии WBC.

Полная запись боя Гвоздик – Бетербиев

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Планировалось, что 30 мая Александр Гвоздик подерется с американцем Джесси Хартом на разогреве у Василия Ломаченко и Теофимо Лопеса, однако из-за ситуации с коронавирусом этот вечер бокса пришлось отменить.

Смотрите, что говорила об Александре Гвоздике бывшая чемпионка мира Алина Шатерникова

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