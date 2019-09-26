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Смерть Красного Дракона: видео последних боев звезды MMA, умершей от аневризмы мозга

26 сентября, 14:20

У 32-летней американки Коллинз осталось двое сыновей. В "клетке" она выиграла семь боев из двенадцати

Кэти Коллинз

Кэти Коллинз / Фото: Facebook

Спортивный мир единоборств понес очередную утрату. Как мы сообщали, звезда ММА умерла от аневризмы мозга: у нее осталось двое сыновей. 32-летняя американка Кэти Коллинз, выигравшая семь боев в "клетке" для противостояний смешанного стиля, проиграла поединок за жизнь.

В своей профи-карьере Кэти Коллинз по прозвищу Красный Дракон провела 12 поединков – пять из них, включая три последних, проиграла. Последний поединок Кэти прошел летом прошлого года – она единогласным решением судей уступила другой американке Жаймелин Ньевере.

Фрагмент последнего боя Кэти Коллинз: ее бросают на каркас октагона с высоты почти два метра

Смотрите, как Кэти Коллинз в 2016-м избивала свою соперницу Мэнди Полк

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Отметим, что на момент смерти у Кэти Коллинз был возлюбленный по имени Кейт Харрис. На одной из последних фотографий в Facebook Кэти запечатлена с Кейтом на концерте хэви-метал группы "Салива" с Брэнсоне, штат Миссури.

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Напомним, не далее как два месяца назад от полученных в ринге травм скончался российский боксер Максим Дадашев. Трагедией обернулось первое поражение в карьере Дадашева, после которого он был госпитализирован с отеком мозга.

Позже жена погибшего российского боксера назвала виновного в смерти мужа. "Рефери ни разу даже не подошел к Максу, несмотря на количество пропущенных им ударов, не вызвал в "угол" врача для осмотра. Халатность судьи и непрофессионализм стоили жизни моему мужу", – заявила вдова Максима Дадашева Елизавета Апушкина.

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смерть UFC спортсменка Кэти Коллинз

Источник: Сегодня|Спорт

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