Смерть в ринге: топ-10 боксеров, погибших от травм во время боя

В последнее время смерти в ринге, к сожалению, становятся неотъемлемой частью профессионального бокса. Максим Дадашев, Уго Сантильян, вот теперь Патрик Дэй... Все эти ребята умерли менее, чем за последние пять месяцев, от полученных в ринге травм. Подобные трагедии случались и раньше, но сегодня из-за больших гонораров и возможности вписать свое имя в историю, боксеры выходят в ринг, несмотря на плохое самочувствие и запреты врачей. В этом материале мы собрали самые свежие и наиболее резонансные гибели от травм, полученных в бою.

1. Потушили свет в комнате

Боец первого среднего веса 27-летний Патрик Дэй проводил свой бой в ночь с 12 на 13 октября в Чикаго на разогреве у украинского супертяжа Александра Усика. На конку его противостояния с Чарльзом Конвеллом стоял региональный титул по версии USBA. Никто не мог предположить, как в концовке развернется драма. Сначала Дэй дважды побывал в нокдауне, а в 10-м раунде Конвелл отправил соперника в глубокий нокаут. Дэя вынесли с ринга на носилках в бессознательном состоянии, после чего он впал в кому. Врачи провели срочную операцию на головном мозге, которая, увы, не предотвратила летальный исход.

Патрик Дэй / Фото: Reuters

"Это был очаровательный молодой человек с мечтой, а его улыбка освещала комнату", – отреагировал на смерть бойца промоутер Усика Эдди Хирн.

2. Судейская халатность, которая привела к трепанации?

Россиянин Максим Дадашев в июле проводил отборочный бой IBF в США против пуэрториканца Сабриэля Матиаса, но слишком много пропустил в 11 раунде, и его команда решила остановить бой. Потерпев первую неудачу в карьере, по пути в раздевалку 28-летний боец потерял сознание и попал в больницу с подозрением на отек мозга. Ему провели трепанацию черепа и ввели в медикаментозную кому, но спасти жизнь уже не смогли.

Максим Дадашев / Фото: Getty Images

Позже вдова боксера рассказала: "Врач сказал: "Он сейчас умрет". Мне поставили стул, я видела его последнее дыхание. Также Елизавета обвинила в трагедии судью в ринге: "Рефери ни разу даже не подошел к Максу, несмотря на количество пропущенных им ударов, не вызвал в угол врача для осмотра. Халатность судьи и непрофессионализм стоили жизни моему мужу". Матиас также был глубоко потрясен случившимся отказался от 75 000 долларов гонорара за бой.

3. Умер так, как мечтал, но хотел драться до 80-ти

В ноябре 2018 года никак не желавший прощаться с боксом 49-летний Кристиан Дагио умер от травм головы, полученных в бою за звание Серебряного чемпиона Азии с тайцем Доном Паруеангом. К 12-му раунду боя в записках судей лидировал итальянец, но после серии ударов в голову оказался в нокдауне, а после еще одной – в нокауте. Рефери тут же вызвал в ринг врачей, но Кристиан уже потерял сознание. По дороге в больницу Дагио впал в кому, провел в реанимации несколько дней и, не приходя в сознание, умер.

Брат Дагио потом отметил, что Кристиан ушел так, как всегда мечтал, хотя и стремился драсться до 80 лет: " "Боксерский ринг был его жизнью, и он умер, как чемпион".

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4. Согласился на смертельный бой, наплевав на врачей

Одна из свежих трагедий, произошедших по вине самого боксера, произошла в июле 2019 года. 10-раундовый бой за титул чемпиона WBC Latino Silver с лучшим бойцом Уругвая Эдуардо Абреу 23-летний аргентинец Уго Сантильян завершил вничью и с окровавленным лицом. И уже, ожидая вердикт рефери, Уго в ринге потерял сознание. Врачи обнаружили кровяной сгусток в мозгу боца, сделали операцию, но после двух остановок сердца и дыхания Уго умер.

Уго Сантильян. Фото: WBA

Оказалось, что Сантильян согласился на смертельный поединок, невзирая на указание врачей не боксировать в течение 45 дней. Отсчет карантина начался с того момента, когда аргентинец завершил свой последний на тот момент 10-раундовый бой против немца Артема Арутюняна 15 июня, в котором он пропустил слишком много ударов. Федерация бокса Германии даже на время отозвала у Сантильяна лицензию и запретила участвовать в турнирах на территории Европы, чтобы поберечь его здоровье. Но парень вышел в ринг в Америке.

5. Головные боли и хук, после которого не можешь дышать

29 сентября 2016-го в Глазго непобедимый шотландец Майк Тоуэлл в 13-м бою проиграл Дэйлу Эвансу. Он оказался в нокдауне уже в первом раунде, а в пятом после левого хука Эванса не смог нормально дышать и судья остановил бой. Железного Майка из зала вынесли на носилках и тут же отправили в больницу, где подключили к аппарату вентиляции легких. Но из-за кровотечения произошел отек мозга. Тем не менее после отключения от системы жизнеобеспечения Тоуэлл боролся еще 12 часов.

В Британии причиной трагедии считают тот факт, что ранее небитый Тоуэлл, как и его угол, не смогли в полной мере оценить степень урона, нанесенного Майку после первого нокдауна. Тоуэлл и его секунданты решили продолжать бой, чем усугубили ситуацию. А жена Тоуэлла рассказала, что последние несколько недель тот жаловался на головные боли, добавив: "Мой ребенок потерял отца. Но он будет так гордиться своим папой в том, что он достиг".

6. Смерть, которая спасла семерых

Февраль 2018-го стал концом пути для 31-летнего британского полутяжеловеса Скотта Уэстгарта. Его карьера примечательна тем, что он пришел в бокс очень поздно, уже в 24 года, но быстро продвигался в рейтинге. Побывав в нокдауне, он все-таки выиграл бой у Дека Спелманома решением судей, но после этого рухнул, потеряв сознание, и был доставлен в госпиталь с подозрением на кровоизлияние в мозг. Через сутки Скотт умер, не приходя в сознание.

Но его смерть продлила жизнь семерым. Как рассказала мать боксера, он тайно включил себя в список доноров и после смерти его органы были пересажены семерым людям: "Он помогал до самого конца. Скотт был таким добрым, счастливым, мужественным ... Я хочу, чтобы люди помнили его не только как боксера, но и человека".

7. Дрался полгода и ремонтировал мотоциклы

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В ноябре 2017 года 24-летний сальвадорский проспект Франциско Руис всего в своем четвертом бою в профи сошелся с соотечественником Рикардо Кортесом. Это был его первый восьмираундовый поединок Руиса, Уоторый стал для него последним – боксер умер из-за нокаута во время боя. В восьмом раунде, парень, дебютировавший в профи всего полгода назад, пропустил мощнейший удар и упал, сильно ударившись головой. Руис перенес сложную операцию на мозге, но не вышел из комы. Спустя несколько дней семья решилась отключить Руиса от жизнеобеспечения.

Оказалось, что параллельно Франциско владел еще и мастерской по ремонту мотоциклов, разрываясь между спортом и страстью к мотоциклам.

8. Два самоубийства и минус три раунда

До череды трагедий в последние несколько лет самой резонансной была смерть 23-летнего корейца Ким Дук Ку в 1982-м. За несколько дней до 15-раундового поединка в США с чемпионом мира WBA в легком весе американцем Рэем Манчини он написал на зеркале своего гостиничного номера в Лас-Вегасе: "Жить или умереть". И словно предрек случившееся в ринге.

В 14-м раунде самого боя Ким пропустил мощный удар и при падении ударился затылком. Пытался подняться, но рефери остановил бой. В раздевалке Ким впал в кому, а в госпитале врачи обнаружили субдуральную гематому. К сожалению, операция не помогла. Из-за чувства вины рефери поединка Ричард Грин покончил жизнь самоубийством в 1983-м, а через четыре месяца после потери сына свела счеты с жизнью и его мать. Манчини и вовсе больше какое-то время не хотел выходить в ринг и потерял свою прежнюю беззаботность. А боксерские организации решили пересмотреть правила, сократив продолжительность боев с 15 до 12 раундов.

9. Смерть настигла в душе спустя 36 часов

Своеобразный трагический рекорд после своей смерти установил панамский чемпион мира WBO в весе "супермухи" Педро Альказар. 22 июня 2002 года он проводил защиту против мексиканского панчера Фернандо Монтиэля Педро, и как отмечали впоследствии был каким-то вялым, без былого запала. С каждым раундом Альказар пропускал все больше и в шестом раунде повис на канатах. Тем не менее панамец покинул не только ринг, но и арену на своих двоих, уже задумываясь о скором возвращении титула.

И лишь спустя сутки после боя, когда Педро уже готовился к отлету из Лас-Вегаса, потерял сознание, принимая душ в гостиничном номере. Все попытки спасти его ни к чему не привели. Альказар умер спустя 36 часов после окончания боя – это самый длинный временной отрезок в истории бокса, когда у боксера после окончания схватки происходило кровоизлияние в мозг. В числе тех, кто на похоронах нес бокс с гробом, был другой легендарный панамец, чемпион мира в нескольких весовых категориях Роберто Дюран.

10. После предсказания – 10 лет без трансляций на ТВ

И последний в списке – смертельный поединок, который в свое время потряс миллионы и убрал бокс с экранов на 10 лет. 24 марта 1962 года на арене легендарного "Мэдисон Сквер Гарден" третью схватку провели Эмиль Гриффит и Бенни Парет, определявшие чемпиона мира в полусреднем весе. Кубинец Парет, владевший на тот момент титулом, едва не завершил бой в шестом раунде, но американца спас гонг. В результате бой дошел до 12 раунда, где Гриффит, улучив момент, зажал в углу соперника и нанес ему почти три десятка ударов практически, не получая сопротивление. И только более минуты спустя в это избиение смешался рефери. К этому времени 25-летний Парет был уже без сознания и с ринга его унесли на носилках.

С арены кубинца сразу же отправили в больницу, но спортсмен уже впал в глубокую кому, из которой уже не вышел, несмотря за 10 борьбы за его жизнь. Спустя десять дней сердце кубинца остановилось. Благодаря телетрансляции за трагедией на "Мэдисон Сквер Гарден" наблюдало несколько миллионов человек. А последние секунды боя еще ни раз крутили в повторе, что вызвало недовольство в обществе, ведь за этим насилием наблюдали дети. Прозвучало требование убрать это избиение с экранов, и следующие десять лет бокс в Америке не транслировали в прямом эфире. А судья этого боя больше не решался судить бокс.

Смотрите, кто виноват в том, что молодые боксеры умирают после боев.

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