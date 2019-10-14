Смертельно больной россиянин рассказал, как победа Усика изменит мировой бокс

Валуев расплывается в комплиментах Усику и предрекает ему скорый поединок с Уайлдером

Фото: facebook.com/zelenskiy95

Реклама

Знаменитый в прошлом супертяж россиянин Николай Валуев поделился мнением о бое Усик – Уизерспун, завершившемся первой победой украинца в королевском весе – хэвивейте. Напомним, 38-летний Уизерспун, пропустив град ударов, отказался от продолжения поединка с Усиком после 7-го раунда.

Читайте также: "Я хотел срубить Усика": избитый Чазз назвал свою фатальную ошибку в бою с украинцем

Усик – Уизерспун / Фото: Getty Images

Николай Валуев / Фото: Getty Images

"Усик хорошо дебютировал, – заявил Николай Валуев. – Ему достался хороший соперник, несмотря на то, что по понятным причинам сорвался бой с предыдущим. Не было такого ощущения, что нашли абы кого, потому что он нормально держался и отвечал Усику. Но было понятно, что Саша выигрывает по скорости. Для первого боя в супертяжелой категории все прошло хорошо. Теперь есть интрига в этой весовой категории. Уайлдер теперь имеет потенциального соперника. Думаю, в итоге они договорятся, ведь такой бой принесет большие деньги", – заключил Валуев

Читайте также: DZIDZIO отдыхает: Усик исполняет гимн Украины после феерической победы

Как сообщалось ранее, в России опасаются, что Николая Валуева может постигнуть судьба Жанны Фриске. Боксер-депутат рассказал, что врачам так и не удалось убрать опухоль у него из головы. "Заболевание смертельное", – уточнил Валуев.

ТОП-10 популярных украинских спортсменов в Instagram

Все подробности в спецтеме Дебют Усика в хэвивейте

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама