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"Смотрел, когда он бил по лицу Виталия Владимировича и плевался в Володю": Усик – про бой с Чисорой

13 марта, 18:59

Елена Павлова

Украинский боксер считает, что они с британцем закатят хорошее шоу

Украинский супертяж Александр Усик в Лондоне рассказал, что ждет от предстоящего поединка против британского боксера Дерека Чисоры (32–9, 23 KO). Напомним, что бой пройдет 23 мая в столице Великобритании на O2 Arena. Ранее мы писали, что Усик и Чисора провели первую дуэль взглядов: украинца приняли за гробовщика, а Дерек напомнил дядюшку.

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"Я до конца еще не вкусил супертяжелой весовой категории. Бой з Чисорой будет большим испытанием для меня, и я буду усердно готовится к нему, также как я и готовлюсь ко всем поединкам. Смотрел его бой, когда он бил по лицу Виталия Владимировича, а потом плевался водой в Володю. Думаю, что он уже перерос вот это ребячество и будет более серьезно ко всему относиться. Думаю, что мы закатим хорошое шоу для фанатов бокса и люди порадуются, посмотрев его", – сказал Усик на пресс-конференции.

Александр Усик

Александр Усик / Фото: Reuters

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"Готов ли я к выходкам Чисоры? Конечно, – заверил украинский боксер. – Чисора очень большой парень, он очень жестко бьет людей. Но я буду к нему готовиться и подойду к поединку в своей лучшей форме. Я очень рад вернуться и мне просто очень нравится боксировать".

Смотрите, как Александра Усика остановила полиция

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пресс-конференция боксеры Александр Усик супертяжелый вес Дерек Чисора

Источник: Сегодня|Спорт

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