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"Смотрели, как убивают": в России дали сроки гвардейцам, допустившим смерть чемпиона мира

Сегодня, 15:02

Сотрудников органов, при попустительстве которых произошла трагедия, лишили свободы на три года

Убитый Андрей Драчев
Убитый Андрей Драчев. Фото: Twitter
"Смотрели, как убивают": в России дали сроки гвардейцам, допустившим смерть чемпиона мира //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/b72/8ec/5c9b728ec82d6.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/b72/8ec/5c9b728ec82d6.png Бокс Сотрудников органов, при попустительстве которых произошла трагедия, лишили свободы на три года

Сотрудникам вневедомственной охраны Росгвардии вынесли приговор в Центральном районном суде Хабаровска за гибель чемпиона мира по пауэрлифтингу – Андрея Драчева.

Как убивали Драчева

Напомним, 20 августа 2017 года в центре города произошла потасовка между бойцом смешанного стиля (ММА) Анаром Аллахверановым и чемпионом мира по пауэрлифтингу Андреем Драчевым, который погиб в результате этой драки. Охранник торгового центра, около которого и случился инцидент, нажал тревожную кнопку, увидев конфликтующих мужчин.

Росгвардейцы приехали на место происшествия, но не остановили спортсменов, а лишь наблюдали из автомобиля за потасовкой.

"На служебном автомобиле они постепенно перемещались вслед за конфликтующими, не принимая мер к их задержанию и оказанию медицинской помощи одному из них, одежда которого уже была обильно покрыта кровью, а внешнее состояние явно свидетельствовало о необходимости экстренной госпитализации", - гласит заявление прокуратуры края.

Сотрудники так и не арестовали нарушителей, а вернувшись к месту службы, сообщили, что за время их дежурства ничего не случалось.

Обвиняемые отказались признавать вину, уверяя, что они пытались остановить конфликт.

Одного из них приговорили к трем годам и трем месяцам лишения свободы, а также наложили запрет на работу в органах в течение трех лет. Другого преступника заключили под стражу на два года и восемь месяцев, и он также не сможет работать в своей области два с половиной года. Отбывать наказание росгвардейцы будут в колонии-поселении.

Как сообщалось ранее, Конор Макгрегор поддержал бойца, назвавшего себя "вторым Иисусом Христом".

Также сообщалось, что боец UFC получил нелепую травму, празднуя эффектную победу.

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Тег UFC

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Источник:

gazeta.ru

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