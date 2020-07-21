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"Смотри, мама, я без рук": Владимир Кличко не удержал равновесие и эффектно упал в воду

21 июля, 13:37

Елена Павлова Елена Павлова

Легендарный украинский боксер решил покататься на гидрофойле

Бывший чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Владимир Кличко осваивает новые водные виды спорта, но остаться сухим в этой ситуации у него не получилось. Ранее Виталий Кличко похвастался, что его младший сын уже выше Владимира.

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Легендарный украинский боксер решил покататься на гидрофойле – сообщает – Luckypunch.net. В какой-то момент Владимир решил держать баланс только за счет силы ног. "Веселюсь на воде. Смотри, мама, я без рук", – выкрикнул Кличко-младший, после чего отпустил страховочный трос. Несколько секунд боксеру удавалось удерживать равновесие, он даже сделал победный жест, мол, у меня получилось, но тут же потерял равновесие плюхнулся в воду.

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Мы уже также сообщали, что Владимир Кличко движется к миллиарду долларов и находится только в седьмом раунде жизни: "Жизнь – это борьба за звание чемпиона. Мне кажется, что я только в седьмом раунде, а осталось еще пять".

Ранее "Спортивная Библия" определила, кто из братьев Кличко круче. Авторитетный портал SportBible назвал Виталия элитным супертяжем, а Владимира – переоцененным.

Также хладнокровный Кличко в трусах и шапке показал фото, от которого мурашки по коже. Легендарный боксер восстанавливает силы в камере с минусовой температурой.

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Смотрите также, как Владимир Кличко провел спарринг с Эвандером Холифилдом

Владимир Кличко провел спарринг с Эвандером Холифилдом Видео: Instagram

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