Сможет ли франшизный чемпион Ломаченко стать абсолютным: Хирн не доволен решением WBC, считая его подачкой

Ломаченко с поясом WBC / Фото: Reuters

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Во время конгресса WBC в Мексике украинский чемпион WBC, WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко получил новый, не всем понятный титул франшизного чемпиона (Franchise Champion) WBC в своей категории. А временный чемпион по этой же версии Девин Хейни стал полноценным обладателем титула. Ранее Ломаченко откровенничал о смене веса и поединке с настоящим воином.

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Это решение не устроило многих, ведь в первой половине 2020-го Ломаченко планировал встретиться с владельцем пояса IBF в легком весе и наконец-то стать абсолютно лучшим в своем весе. Но теперь, если такой поединок состоится, на кону в этом бою будет только три чемпионских титула из четырех – по идее, свой франшизный WBC украинец выставить не сможет. К слову 14 декабря ганийц Ричарду Комми будет защищать свой пояс IBF от посягательств Теофимо Лопеса.

Василий Ломаченко / Фото: Instagram

Не доволен ситуацией и промотер Хейни Эдди Хирн, рассматривая такое присвоение титула как подачку:

"Я категорически против франшизного титула. Девин Хейни хотел боя с Василием Ломаченко. Сейчас Хейни чемпион WBC, но это не его заслуга. За Девина я не беспокоюсь, потому что вы увидите его в боях, где он завоюет признание публики, но этим боксеры лишаются того момента, когда ты на ринге слышишь: "И новый чемпион мира...". И ты никогда не получишь свой шанс стать великим, победив великого чемпиона".

Ранее Эдди Хирн также рассказал о возможном следующем поединке украинца Усика в супертяжах: "Бой Усика с победителем поединка Чисора-Прайс можно сделать в Лондоне или Ливерпуле".

А президент WBC Маурисио Сулейман объяснил смену статуса Василия очень пафосно, но все равно не очень понятно:

"Ломаченко – чемпион мира по версии WBC. Он победил Кэмпбелла. "Франчайзинговый" чемпион – это наша новая концепция. Она создана для того, чтобы боксеры с выдающимися заслугами могли проводить бои против других чемпионов как в своей, так и в других весовых категориях. Этот статус не ограничивает возможности боксеров с особенными навыками вроде Ломаченко или Сауля Альвареса. Они могут устраивать лучшие среди доступных боев. Ломаченко – двукратный победитель Олимпиады, чемпион мира в трех весовых категориях, первый номер мирового рейтинга pound-for-pound. Ему не нужны категории".

Смотрите, как Василию Ломаченко был присвоен титул особого чемпиона мира

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